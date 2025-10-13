Удмуртия - родина Чайковского, Калашникова и место древних традиций

Здесь родился великий композитор Чайковский, жил и работал знаменитый конструктор Калашников. Беларусь и Удмуртия открывают новые маршруты для путешествий. В приоритете союзного туризма - удобная и комфортная логистика.

Продувка паровоза - традиционный ритуал перед отправлением в путь. "Чайковский экспресс" - словно машина времени, переносит пассажиров из ХХI века, в век XIX. Место назначения Воткинск - родина великого русского композитора.

Удмуртия - родина Петра Чайковского

Образ Петра Чайковского - буквально на каждом шагу. Здесь он родился и провел детство. Был натурой творческой и любознательной. В 6 лет уже свободно говорил на французском и немецком языках, писал стихи. Тонко чувствовал музыку. Настолько, что после музицирования часто становился нервным и раздражительным, плакал и не спал по ночам.

Елена Запольская - экскурсовод музея-усадьбы П. И. Чайковского:

"Тогда родители обеспокоились его душевным состоянием и стали запрещать ему подходить к роялю. Даже закрывали рояль на ключ. А музыка все равно постоянно звучала в голове. И тогда он стал выстукивать мелодии на всем, что попадалась ему под руку. Однажды так увлекся, слушая дождь за окном, что ударив по стеклу оконной рамы, разбил его, сильно поранился. Все прибежали, а он не чувствовал боли и только сказал: "Маменька, музыка была здесь и вдруг разбилась".

За свою жизнь Чайковский создал более 80 произведений в разных жанрах. И именно он сломал стереотип, что серьезный композитор не пишет музыку для балета. Чайковский написал музыку для трех. Это знаменитое "Лебединое озеро", "Спящая Красавица" и "Щелкунчик".

Также он написал 10 опер, 6 симфоний и множество романсов. Сегодня Петр Чайковский - самый исполняемый композитор в мире. По статистике, его музыка звучит на земле каждые 3 минуты.

Удмуртия - место легенд и древних традиций

Тангыра - это древний музыкальный инструмент, у которого была очень важная для древних удмуртов миссия. Громким постукиванием передавались сигналы в соседние деревни, которые сообщали о пожаре, нашествии неприятеля или начале сбора урожая.

Татьяна Шкляева, директор Архитектурно-этнографического музея-заповедника "Лудорвай":

"Оно ставилось в лесу, в высоком месте, чтобы можно было слышать и передавать друг другу сообщения. СМС-сообщения древних удмуртов".

Удмурты были язычниками, поэтому в домах не ставили икон. Их роль выполняли короба из коры липы, куда складывали особо важные, сакральные для семьи вещи.

Светлана Данилова, старший научный сотрудник Архитектурно-этнографического музея-заповедника "Лудорвай":

"Шкурка белки, сушенная рыба, утиная косточка, сухарик, кусочек хлеба и клочок земли, на котором живет семья".

Кстати, в Удмуртии во главе семьи стояла именно женщина. Говорят, что ее сначала слышат, а потом видят. Все благодаря монисто - это специальное украшение из серебряных монет, которые звенят при ходьбе. Носили его на груди, чтобы защитить себя от сглаза и показать достаток.

Гостеприимство у удмуртов в крови, поэтому гость - особый человек в доме. Вас накормят так, что сложно будет выйти из-за стола. Традиционная кухня - это грибы, ягоды, птица, дичь - все, что собирали в лесу и выращивали у себя на подворье. И, конечно, гастрономический символ Удмуртии - это перепечи и табани. Если сравнивать, это как драники для белорусов.