Педофилов в Казахстане будут кастрировать за 6 месяцев до их выхода из тюрьмы

В Казахстане заключенных педофилов ждет химическая кастрация за полгода до выхода из тюрьмы. Соответствующий приказ под названием "Об утверждении правил применения принудительной меры медицинского характера" был подписан министром здравоохранения страны, сообщает БЕЛТА.

Отмечается, что приказ вступает в силу с 17 октября 2025 года.

Правила четко закрепляют, что принудительная мера медицинского характера может применяться в форме химической кастрации. Процедура назначается только лицам старше 18 лет, совершившим преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, и проводится на основании решения суда, вступившего в законную силу.

Известно, что меры будут исполняться по месту отбывания наказания или в организации здравоохранения, оказывающей амбулаторную психиатрическую помощь. За шесть месяцев до освобождения осужденного администрация учреждения направляет материалы в суд для назначения судебно-психиатрической экспертизы, чтобы определить наличие психических отклонений и склонностей к сексуальному насилию.