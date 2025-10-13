Трамп прибыл в Израиль

В аэропорт имени Бен-Гуриона прибыл американский борт номер один. Трампа встречали лично премьер и президент еврейского государства. На подлете к Израилю на одном из зданий разместили огромный баннер в честь главы Белого дома. Трамп вместе с Нетаньяху в одной машине поехали к зданию израильского кнессета. После своей речи лидер США отправится в Египет для участия в саммите и церемонии подписания документа о первой фазе мирного соглашения в секторе Газа.