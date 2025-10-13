3.69 BYN
Трамп прибыл в Израиль
Долгожданное обещание выполнено. ХАМАС утром 13 октября освободил первую группу из 7 израильских заложников в рамках мирных договоренностей. Все они переданы Красному Кресту.
Затем на юге сектора Газа была передана вторая группа из 13 человек, сообщают СМИ. Тысячи израильтян приветствовали новости о возвращении пленников домой.
Израиль 13 октября освободит 1966 палестинских заключенных.
В аэропорт имени Бен-Гуриона прибыл американский борт номер один. Трампа встречали лично премьер и президент еврейского государства. На подлете к Израилю на одном из зданий разместили огромный баннер в честь главы Белого дома. Трамп вместе с Нетаньяху в одной машине поехали к зданию израильского кнессета. После своей речи лидер США отправится в Египет для участия в саммите и церемонии подписания документа о первой фазе мирного соглашения в секторе Газа.
Дональд Трамп / Фото Reuters