Президент Беларуси согласовал назначения в МНС, Минприроды, Минпроме и Минтрансе
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначения в руководстве ряда министерств, сообщает БЕЛТА.
Пост первого заместителя министра по налогам и сборам займет Владимир Муквич. В этом же ведомстве на должность замминистра согласована кандидатура Ольги Старовойтовой.
Алексей Стасюкевич займет пост заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды.
На пост заместителя министра промышленности согласован Леонид Рыжковский.
Новый замминистра и в Министерстве транспорта и коммуникаций. Этот пост займет Сергей Мацуков.