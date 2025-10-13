Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Президент Беларуси согласовал назначения в МНС, Минприроды, Минпроме и Минтрансе

Президент Беларуси Александр Лукашенко согласовал назначения в руководстве ряда министерств, сообщает БЕЛТА.

Пост первого заместителя министра по налогам и сборам займет Владимир Муквич. В этом же ведомстве на должность замминистра согласована кандидатура Ольги Старовойтовой.

Алексей Стасюкевич займет пост заместителя министра природных ресурсов и охраны окружающей среды.

На пост заместителя министра промышленности согласован Леонид Рыжковский.

Новый замминистра и в Министерстве транспорта и коммуникаций. Этот пост займет Сергей Мацуков.

