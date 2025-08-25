3.70 BYN
25 августа Александр Лукашенко встретится с губернатором Вологодской области
Автор:Редакция news.by
Эта неделя в графике Президента Беларуси начнется с белорусско-российской повестки. Александр Лукашенко проведет встречу с губернатором Вологодской области Георгием Филимоновым во Дворце Независимости.
Глава государства и губернатор обсудят, где искать новые точки роста, в каких сферах открываются возможности для сотрудничества.
