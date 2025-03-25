25 марта 2025 года состоялась инаугурация Президента Беларуси

Исторический момент: ровно год назад Александр Лукашенко вступил в должность Президента. Эта электоральная кампания показала, насколько высок уровень доверия белорусов к своему лидеру.

Международная реальность тогда диктовала самые непростые условия: паралич международных институтов, тотальная милитаризация в регионе, конфликт на южных границах и в целом предчувствие большой войны планетарного масштаба. И на этом фоне - белорусский путь: независимое государство, построенное на национальном единстве, патриотизме, справедливости и мире. Именно об этом говорил Александр Лукашенко в своем выступлении.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Мы с вами создали суверенное государство. Нам есть чем гордиться. Что знали в мире о Республике Беларусь каких-то три десятка лет назад? Почти ничего. Кому мы были интересны? Пожалуй, никому. А сегодня? Сегодня наша страна зазвучала на весь мир, сегодня мы имеем значение, поэтому к нам приковано внимание и далеко не всем по душе наша независимость, особенно наша честная и открытая позиция на международной арене".

Беларусь сегодня находится в центре мировых политических процессов. Стратегическое партнерство с Россией и Китаем, полноценное членство в ШОС и процесс присоединения к БРИКС - это процесс взаимодействия с глобальным большинством, которое настроено на мир и развитие. И круг единомышленников Беларуси расширяется с каждым годом.

Дмитрий Жук, член Совета Республики Национального собрания Беларуси:

"Сейчас все говорят, что идет перекрой мирового влияния. Мы видим неразбериху и хаос на нашей планете. Роль нашего Президента не в хаосе, а в порядке. Это тот человек, который прекрасно понимает системность этих тектонических сдвигов. Благодаря своему политическому и человеческому опыту, а если хотите еще политической удачи (кто-то говорит, что чутье - это везение), он четко видит место нашей страны в этом новом мироустройстве. И для нас, белорусов, эта роль неоценима".

Эдуард Северин, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

"Наш Президент является уникальным политиком, потому что он осуществляет политику с человеческим лицом, основанную на принципах добрососедства, сотрудничества и равноправия. Именно справедливость позволяет Александру Григорьевичу Лукашенко проявлять авторитет, который, в свою очередь, решает многие вопросы с точки зрения защиты интересов белорусского государства. С одной стороны, его подходы понятны, с другой - в условиях современного политического хаоса именно его погруженность в проблемы и работоспособность позволяют принимать правильные решения".