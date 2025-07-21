Александр Лукашенко: Беларусь расширяет свое дипломатическое присутствие в России

Глава государства рассказал, что Беларусь переориентирует свое дипломатическое присутствие с западных стран на те государства, которые хотят развивать сотрудничество, и это прежде всего Российская Федерация - повышается уровень дипломатических представительств, открываются новые. "Мы поставили перед собой задачу. С Запада мы практически забрали свои дипломатические представительства. Если они не хотят с нами сотрудничать, чего нам ломиться в закрытую дверь. Мы расширяем свое присутствие там, где нас хотят видеть. И прежде всего в нашей Российской Федерации", - заявил Президент.