Премьер-министр Беларуси вручил госнаграды работникам различных сфер
Премьер-министр Беларуси Александр Турчин вручил государственные награды сотрудникам различных сфер, информирует БЕЛТА.
"Мы чествуем тех, чей труд вносит реальный вклад в укрепление экономики и социальной сферы нашей страны. Среди награждаемых - представители самых разных отраслей: агропромышленного комплекса, промышленности, строительства, здравоохранения, образования, культуры и многих других. За каждой из наград - история самоотверженного труда тех, кто своим примером доказывает, что сила Беларуси - в ее людях. Вы - тот фундамент, та опора, которая делает нашу страну сильной", - сказал Александр Турчин.
Он подчеркнул, что высокая государственная награда - это не только почет и уважение, это и большая ответственность быть примером для других, особенно для молодого поколения. "И показывать, что значит любить свою Родину не на словах, а на деле, что честный и добросовестный труд, верность долгу и готовность прийти на помощь - те ценности, которые формируют стержень нашей нации", - отметил премьер-министр.
"Дорогие друзья, от имени правительства и от себя лично поздравляю вас с этим знаменательным событием в вашей жизни. Спасибо за ваш труд. Ваши достижения вдохновляют, вселяют гордость за нашу страну и уверенность в завтрашнем дне. Желаю вам крепкого здоровья, новых сил для реализации самых смелых планов, благополучия вам и вашим близким", - заключил глава белорусского правительства.