Премьер-министр Беларуси вручил госнаграды работникам различных сфер

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37c06566-4a35-4067-a43b-036988233585/conversions/fa922a35-a665-44a5-b8a9-e0642b8fd4e9-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37c06566-4a35-4067-a43b-036988233585/conversions/fa922a35-a665-44a5-b8a9-e0642b8fd4e9-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37c06566-4a35-4067-a43b-036988233585/conversions/fa922a35-a665-44a5-b8a9-e0642b8fd4e9-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/37c06566-4a35-4067-a43b-036988233585/conversions/fa922a35-a665-44a5-b8a9-e0642b8fd4e9-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

Премьер-министр Беларуси Александр Турчин вручил государственные награды сотрудникам различных сфер, информирует БЕЛТА.

"Мы чествуем тех, чей труд вносит реальный вклад в укрепление экономики и социальной сферы нашей страны. Среди награждаемых - представители самых разных отраслей: агропромышленного комплекса, промышленности, строительства, здравоохранения, образования, культуры и многих других. За каждой из наград - история самоотверженного труда тех, кто своим примером доказывает, что сила Беларуси - в ее людях. Вы - тот фундамент, та опора, которая делает нашу страну сильной", - сказал Александр Турчин.

Он подчеркнул, что высокая государственная награда - это не только почет и уважение, это и большая ответственность быть примером для других, особенно для молодого поколения. "И показывать, что значит любить свою Родину не на словах, а на деле, что честный и добросовестный труд, верность долгу и готовность прийти на помощь - те ценности, которые формируют стержень нашей нации", - отметил премьер-министр.