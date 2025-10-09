3.69 BYN
3.01 BYN
3.50 BYN
В Буэнос-Айресе протестующие требуют повышения пенсий
Автор:Редакция news.by
В столице Аргентины проходят акции с требованием повышения пенсий, не обходясь без столкновений с полицией. Она выставила щиты, пытаясь оттеснить протестующих, среди которых в основном пожилые. Людей толкали, принуждая разойтись. Одной из активисток пришлось вызвать медицинскую помощь.
После столкновения с полицией было задержано три человека, в том числе журналист.
Подобные демонстрации проходят регулярно. У здания Национального конгресса Аргентины собираются пенсионеры, представители пенсионных фондов и общественных организаций, требующие срочного повышения пенсий и прекращения сокращений в системе социального обеспечения.