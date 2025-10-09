В Буэнос-Айресе протестующие требуют повышения пенсий

В столице Аргентины проходят акции с требованием повышения пенсий, не обходясь без столкновений с полицией. Она выставила щиты, пытаясь оттеснить протестующих, среди которых в основном пожилые. Людей толкали, принуждая разойтись. Одной из активисток пришлось вызвать медицинскую помощь.