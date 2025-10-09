В ФРГ отменили ускоренную процедуру получения гражданства за 3 года

Германия ужесточает правила натурализации. Бундестаг отменил ускоренную процедуру получения гражданства ФРГ за три года. Теперь чтобы получить немецкий паспорт, необходимо легально прожить в стране не менее пяти лет.

Как отметил глава немецкого МВД, гражданство должно выдаваться как признание успешной интеграции, а не как стимул для нелегальной миграции.