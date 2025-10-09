Смотреть онлайнПрограмма ТВ
В ФРГ отменили ускоренную процедуру получения гражданства за 3 года

Германия ужесточает правила натурализации. Бундестаг отменил ускоренную процедуру получения гражданства ФРГ за три года. Теперь чтобы получить немецкий паспорт, необходимо легально прожить в стране не менее пяти лет.

Как отметил глава немецкого МВД, гражданство должно выдаваться как признание успешной интеграции, а не как стимул для нелегальной миграции.

Закон официально вступит в силу после того, как пройдет через Бундесрат (орган представительства земель Германии) и будет подписан президентом ФРГ.

Разделы:

В миреЕвропа

Теги:

Германиягражданство