3.69 BYN
3.01 BYN
3.50 BYN
Площадь лесов в Беларуси за 30 лет выросла до 40 %
Автор:Редакция news.by
Лесистость Беларуси за 30 лет выросла с 35 до более чем 40 %. Такого результата удалось достичь благодаря эффективному использованию лесосырьевых ресурсов, поддержке инвестпрограмм и проектов, усилению экономических и экологических функций леса.
Беларусь входит в десятку самых лесных государств Европы. Площадь лесов увеличилась на один миллион гектаров и составляет почти 10 миллионов.
Взаимодействие со странами СНГ - также важный шаг в развитии лесного хозяйства. Происходящие погодно-климатические изменения требуют принятия совместных мер с лесными ведомствами государств - участников СНГ.