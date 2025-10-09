Площадь лесов в Беларуси за 30 лет выросла до 40 %

Лесистость Беларуси за 30 лет выросла с 35 до более чем 40 %. Такого результата удалось достичь благодаря эффективному использованию лесосырьевых ресурсов, поддержке инвестпрограмм и проектов, усилению экономических и экологических функций леса.

Беларусь входит в десятку самых лесных государств Европы. Площадь лесов увеличилась на один миллион гектаров и составляет почти 10 миллионов.