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Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Ирана в связи с трагедией в порту
Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Ирана в связи с трагедией в портуnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebfa467d-14b3-46ac-b4b6-5194762a158a/conversions/47fe1224-ebb4-41ba-b415-28022dcf2688-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebfa467d-14b3-46ac-b4b6-5194762a158a/conversions/47fe1224-ebb4-41ba-b415-28022dcf2688-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebfa467d-14b3-46ac-b4b6-5194762a158a/conversions/47fe1224-ebb4-41ba-b415-28022dcf2688-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebfa467d-14b3-46ac-b4b6-5194762a158a/conversions/47fe1224-ebb4-41ba-b415-28022dcf2688-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнование Президенту Исламской Республики Иран Масуду Пезешкиану в связи с большим количеством раненых и погибших в результате взрыва в порту Шахид-Раджаи на юге Ирана. Об этом сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
Глава государства подчеркнул, что в Беларуси это известие восприняли с глубокой скорбью. От имени белорусского народа и себя лично Александр Лукашенко выразил соболезнования родным и близким погибших, передал пожелания скорейшего выздоровления пострадавшим и слова поддержки всем, кого затронула эта трагедия.