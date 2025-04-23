Александр Лукашенко направил соболезнования в связи с жертвами теракта в Индии

Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования Президенту Индии Драупади Мурму и Премьер-министру этой страны Нарендре Моди в связи с многочисленными человеческими жертвами террористического акта вблизи города Пахалгам, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Республика Беларусь категорически осуждает ужасный теракт вблизи города Пахалгам, в результате которого погибли и пострадали мирные люди. Нет никакого объяснения и оправдания этому варварскому преступлению", - подчеркнул Глава государства.