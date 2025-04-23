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Александр Лукашенко направил соболезнования в связи с жертвами теракта в Индии
Александр Лукашенко направил соболезнования в связи с жертвами теракта в Индииnews.byhttps://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebfa467d-14b3-46ac-b4b6-5194762a158a/conversions/47fe1224-ebb4-41ba-b415-28022dcf2688-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebfa467d-14b3-46ac-b4b6-5194762a158a/conversions/47fe1224-ebb4-41ba-b415-28022dcf2688-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebfa467d-14b3-46ac-b4b6-5194762a158a/conversions/47fe1224-ebb4-41ba-b415-28022dcf2688-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ebfa467d-14b3-46ac-b4b6-5194762a158a/conversions/47fe1224-ebb4-41ba-b415-28022dcf2688-xl-___webp_1920.webp 1920w
Президент Беларуси Александр Лукашенко направил соболезнования Президенту Индии Драупади Мурму и Премьер-министру этой страны Нарендре Моди в связи с многочисленными человеческими жертвами террористического акта вблизи города Пахалгам, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Республика Беларусь категорически осуждает ужасный теракт вблизи города Пахалгам, в результате которого погибли и пострадали мирные люди. Нет никакого объяснения и оправдания этому варварскому преступлению", - подчеркнул Глава государства.
От имени белорусского народа и себя лично Президент выразил глубокие соболезнования семьям безвинных жертв и дружественному народу Индии, а также передал пожелания скорого выздоровления всем пострадавшим.