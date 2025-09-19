Александр Лукашенко посетит монастырь в Жировичах

Фото БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/834dd43d-b7e0-4385-a798-680d70444fa3/conversions/18696f8d-d15c-4888-9beb-3738f4d14e55-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/834dd43d-b7e0-4385-a798-680d70444fa3/conversions/18696f8d-d15c-4888-9beb-3738f4d14e55-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/834dd43d-b7e0-4385-a798-680d70444fa3/conversions/18696f8d-d15c-4888-9beb-3738f4d14e55-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/834dd43d-b7e0-4385-a798-680d70444fa3/conversions/18696f8d-d15c-4888-9beb-3738f4d14e55-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко посетит Свято-Успенский Жировичский монастырь, который расположен в агрогородке Жировичи Слонимского района Гродненской области, пишет БЕЛТА.

В этом году Свято-Успенскому Жировичскому монастырю, одному из главных духовных центров белорусского православия, исполнилось 505 лет. Своим возникновением монастырь обязан чудесному явлению иконы Пресвятой Богородицы, 555-летие чего также отмечалось в нынешнем году. Икона входит в сотню самых почитаемых святынь православного мира.

Уже более 500 лет Свято-Успенский Жировичский монастырь является оплотом православия на белорусских землях. Обитель всегда была не только духовным, но и образовательным центром. Она пережила много трагических моментов истории и каждый раз возрождалась.

В первой половине XVII века в Жировичском монастыре велось строительство Успенского собора, который впоследствии неоднократно перестраивался и реконструировался. Современный вид он обрел во второй половине XIX века.

К юбилейным датам святыня в Жировичах серьезно обновилась. Первый шаг к реставрации монастыря был сделан в 1996 году - после того, как в праздник Жировичской иконы Божией Матери обитель впервые посетил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Уже тогда было ясно, что монастырский комплекс нуждается в масштабной реставрации. Многие строения имели плачевное состояние, а ремонты, если и проводились, то были локальными в силу ограниченности ресурсов.

В 2001 году стартовала программа по возрождению Жировичского Свято-Успенского монастырского комплекса, Минских духовных семинарии и академии, рассчитанная на период с 2001 по 2005 год, с дальнейшим продолжением работ до 2010 года. Началом реализации программы стало восстановление здания Минской духовной семинарии и открытой здесь академии.

С начала 2000-х годов монастырский ансамбль начал поэтапно обновляться: реставрировали учебные здания семинарии, затем приступили к восстановлению братского корпуса и других сооружений.

При очередном визите в Жировичский монастырь в июне 2021 года Президент поручил в течение четырех лет завершить благоустройство не только монастыря и его территории, но и самого агрогородка. "Жировичи у нас агрогородок. И часть этого агрогородка - монастырь и храм. Надо привести в идеальное состояние. Это должна быть жемчужина. Я вам обещаю, что деньги мы полностью под потребности выделим. Но по-хозяйски", - сказал он.

После посещения обители главой государства был сформирован протокол поручений. Реконструированы и реставрированы Свято-Успенский собор и Явленская церковь. Продолжается реконструкция Георгиевского храма - он находится в удалении от обители, тем не менее тоже входит в ансамбль монастыря.