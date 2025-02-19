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Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Юрия Антонова с 80-летием
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Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил народного артиста России Юрия Антонова с 80-летием, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.
"Ваша жизнь неразрывно связана с Беларусью. В нашей стране Вами сделаны первые шаги в большой мир музыкального искусства. Здесь Вас ценят как исключительно талантливого земляка и с нетерпением ждут встреч с любимым артистом", - говорится в поздравлении.
Глава государства выразил уверенность, что творчество Юрия Антонова и в дальнейшем будет способствовать укреплению дружбы и культурного сотрудничества между братскими народами Беларуси и России.
Александр Лукашенко пожелал народному артисту доброго здоровья, неиссякаемой энергии и благополучия.