Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Азербайджан

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Президент Беларуси Александр Лукашенко 11-12 ноября совершает рабочий визит в Азербайджан, где примет участие во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата, пишет БЕЛТА.

Мероприятие проводится под эгидой Организации Объединенных Наций. В глобальном форуме участие примут десятки тысяч делегатов, в том числе многие главы государств и правительств.

Александр Лукашенко в своем выступлении обозначит национальную позицию Беларуси по вопросам повестки дня, связанным с изменением климата и мерами, которые международное сообщество должно предпринять для решения возникающих в этой сфере вызовов.

Также на полях саммита Президент проведет ряд встреч и переговоров с зарубежными коллегами.

Конференция ООН по вопросам изменения климата, или Климатический саммит, проходит ежегодно с 1995 года и собирает страны - участницы Рамочной конвенции ООН об изменении климата. Предыдущий саммит проходил в конце прошлого года в Дубае (ОАЭ) при участии представительных делегаций из более чем 150 стран.

В беседе с журналистами посол Беларуси в Азербайджане Андрей Равков напомнил о государственном визите Александра Лукашенко в эту страну, который состоялся в мае текущего года. Тогда обсуждался ряд вопросов, особенно торгово-экономической повестки сотрудничества. Были выработаны 12 направлений, которые как сразу, так и в перспективе призваны продвинуть взаимоотношения двух стран на более высокий уровень.

"Шла активная проработка этих вопросов. Где-то подвижки очень серьезные, где-то в стадии проработки. Тем не менее по всем 12 направлениям есть хорошее движение и будет хороший результат", - уверен посол.

Он анонсировал, что в Баку на полях саммита планируется отдельная двусторонняя встреча Александра Лукашенко с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, на которой главы государств сверят часы по вопросам развития сотрудничества.