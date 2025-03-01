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Американский блогер Марио Науфал анонсировал интервью с Президентом Беларуси в соцсети Х 4 марта

В чем причины СВО? Кто поддерживает конфликт в Украине?

Есть ли у ЕС "миротворцы" для Зеленского? Россия и США превращаются в союзников? Все эти вопросы поднимались в интервью Президента Беларуси американскому блогеру и бизнесмену Марио Науфалу.

Александр Лукашенко дал интервью американскому блогеру, представителю новых медиа Марио Науфалу

Только пост в сети Х, где он объявил, что его интервью с Александром Лукашенко будет опубликовано во вторник, 4 марта, уже набрал миллионы просмотров. Марио подписал тизер так: "Мне выпала честь поговорить с могущественным и кулуарным мировым лидером".

Марио НауфалАлександр ЛукашенкоинтервьюПрезидент Беларуси