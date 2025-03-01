Американский блогер Марио Науфал анонсировал интервью с Президентом Беларуси в соцсети Х 4 марта

В чем причины СВО? Кто поддерживает конфликт в Украине?

Есть ли у ЕС "миротворцы" для Зеленского? Россия и США превращаются в союзников? Все эти вопросы поднимались в интервью Президента Беларуси американскому блогеру и бизнесмену Марио Науфалу.