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Беларусь и Россия обсуждают вопрос создания ядерных центров - Лукашенко

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Фото: РИА Новости

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Минск совместно с Москвой прорабатывает возможность создания центра ядерных исследований и технологий.

"Совместно с российской стороной прорабатывается создание центра ядерных исследований и технологий. Уникальные разработки для лечения детей с патологиями позвоночника, онкологических, неврологических, других заболеваний с использованием клеточных технологий стали настоящим прорывом системы здравоохранения наших стран", - сказал Лукашенко, выступая в Совете Федерации РФ.

По его словам, Россия и Беларусь научились сами производить медицинские изделия высочайшего класса в области ортопедии и травматологии.

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