Белтелерадиокомпания 19 декабря продолжит освещать ход Всебелорусского народного собрания
Белтелерадиокомпания 19 декабря продолжит освещать ход Всебелорусского народного собрания
В 11:00 - прямая трансляция из Дворца Республики. "Первый информационный" продолжит телевизионный марафон: прямые включения корреспондентов, впечатления и мнения делегатов и гостей - в выездной студии. Все самые яркие события под прицелом телекамер в наших эфирах.