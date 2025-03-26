Без тормозов, 30 см между мотоциклом и авто: кто управлял почетным эскортом на инаугурации Лукашенко

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Инаугурация Президента Беларуси Александра Лукашенко состоялась 25 марта. На церемонию главу государства сопровождал почетный эскорт из 9 мотоциклистов - эффектное зрелище, за которым любой мог наблюдать в прямом эфире.

Транспортными средствами управляли представители спецподразделения ДПС "Стрела". Их будни - это сопровождение высших должностных лиц, почетных гостей. Они же обеспечивают безопасность на дорогах.

К инаугурации эскорт готовился за пределами Минска, на трассах, каждый световой день, на протяжении недели. Команда опытная, многие уже даже не во второй раз эскортируют на инаугурации. Колонна, кортеж, правильное построение, синхронность.

Сергей Демченко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d9b53fa-a3da-471e-9af4-ca449c27dd38/conversions/f7b55bae-4443-43bd-a74b-9417ae923fb5-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d9b53fa-a3da-471e-9af4-ca449c27dd38/conversions/f7b55bae-4443-43bd-a74b-9417ae923fb5-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d9b53fa-a3da-471e-9af4-ca449c27dd38/conversions/f7b55bae-4443-43bd-a74b-9417ae923fb5-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/9d9b53fa-a3da-471e-9af4-ca449c27dd38/conversions/f7b55bae-4443-43bd-a74b-9417ae923fb5-xl-___webp_1920.webp 1920w

У них у всех есть радиосвязь, все четко слышат информацию. Начальник службы эскортирования едет первым, и он непосредственно отдает все команды, и все должно быть синхронно. Сергей Демченко, начальник спецподразделения ДПС "Стрела" МВД Беларуси

Отделяет мотоцикл от автомобиля Президента всего до 30 см. Скорость 60 км/час.

"Для мотоциклистов важен такой психологический момент. Здесь не нужно пользоваться тормозами - это основное правило. То есть все торможение происходит с помощью газа и коробки передач. Самое важное - суметь совладать с собой и обеспечить ровность, синхронность, - отметил Сергей Демченко.

Эскорт мотоциклистов добавляет всей церемонии торжественности. Впервые авто Президента так на инаугурации сопровождали в 2011 году. А вот само авто было уже на церемонии 2020-го.