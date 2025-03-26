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Без тормозов, 30 см между мотоциклом и авто: кто управлял почетным эскортом на инаугурации Лукашенко
Инаугурация Президента Беларуси Александра Лукашенко состоялась 25 марта. На церемонию главу государства сопровождал почетный эскорт из 9 мотоциклистов - эффектное зрелище, за которым любой мог наблюдать в прямом эфире.
Транспортными средствами управляли представители спецподразделения ДПС "Стрела". Их будни - это сопровождение высших должностных лиц, почетных гостей. Они же обеспечивают безопасность на дорогах.
К инаугурации эскорт готовился за пределами Минска, на трассах, каждый световой день, на протяжении недели. Команда опытная, многие уже даже не во второй раз эскортируют на инаугурации. Колонна, кортеж, правильное построение, синхронность.
У них у всех есть радиосвязь, все четко слышат информацию. Начальник службы эскортирования едет первым, и он непосредственно отдает все команды, и все должно быть синхронно.
Отделяет мотоцикл от автомобиля Президента всего до 30 см. Скорость 60 км/час.
"Для мотоциклистов важен такой психологический момент. Здесь не нужно пользоваться тормозами - это основное правило. То есть все торможение происходит с помощью газа и коробки передач. Самое важное - суметь совладать с собой и обеспечить ровность, синхронность, - отметил Сергей Демченко.
Эскорт мотоциклистов добавляет всей церемонии торжественности. Впервые авто Президента так на инаугурации сопровождали в 2011 году. А вот само авто было уже на церемонии 2020-го.
Как и где печатали удостоверение Президента? Кто в нем первым ставил подпись? Где отшивали костюм для Александра Лукашенко, и почему их было больше одного? Ответы на все эти вопросы вы найдете в специальном репортаже "Инаугурация. За кадром".