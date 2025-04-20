Безопасность с Россией, кадры и командировки - о самом актуальном говорим в рубрике "Время Первого"

Полный порядок в стране и дальнейшая судьба ведущих предприятий Беларуси в Год благоустройства. Многие из решений, начиная от кадровых до прямых поручений новым руководителям, на этой неделе принимались прямо в кабинете у Президента.

Александр Лукашенко пообщался с мэром Минска, главой Службы внешней разведки Сергеем Нарышкиным, новым госсекретарем Союзного государства и новыми руководителями на местах и топ-предприятиях Беларуси.

Как два брата Николаевича одновременно получили должности? Кому пришлось более двух часов томится под дверями приемной Первого? Могилевщине и другим регионам приготовиться, ведь Президент собирается с командировками. "Время Первого" и не такое покажет.

Утро понедельника во Дворце Независимости. С докладом должен выступить мэр Минска, но все смещается. У Президента телефонный разговор. Да, порой не без неожиданностей. Если в президентском графике корректировки, гость (чтобы не ждать длительное время) приезжает попозже, все решается по звонку. Мэр Минска очень спешил. И это притом что Лукашенко и Кухарев виделись буквально накануне на субботнике. Сложилось впечатление, что не договорили. Но этот доклад давно стоял в графике, так что все по плану.

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Разговор о социально-экономическом развитии Минска. Конечно, в первую очередь Президента интересуют проблемы. Их Владимир Кухарев сначала изложил в письменном виде.

"Я получил ваше письмо, где вы некоторые проблемы поднимаете, в том числе нехватку парковочных мест. Давайте обсудим жилищное строительство. Мы договаривались, что будем преимущественно строить за пределами Минска, чтобы не собирать людей сюда, не создавать проблему для минчан. Поэтому как здесь вы видите перспективы?" - спросил глава государства.

Вопросы прозвучали самые народные - долгострои, парковки. Приятного мало, когда после солидных расходов на заветные "квадраты", все никак не можешь заселиться. В столице 13 сверхнормативных домов, из них 8 находятся в "Минск-Мире". Или другая ситуация, когда деньги буквально зарыты в землю. За паркинг люди заплатили в Минске и ждут его по классике уже три года.

Владимир Кухарев, председатель Минского городского исполнительного комитета:

"Есть сверхнормативные дома, Президент поручил работать над тем, чтобы завершить строительство оставшихся зданий. Мы запланировали, что во II квартале полностью будем решать эту проблему, и в дальнейшем работать на профилактику, чтобы такого не допускать. Здесь разные причины. Во-первых, недобросовестные подрядчики, не всегда инвесторы могут финансировать эти объекты, но работа по контролю будет продолжена".

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Год благоустройства в стране. И это должно быть видно. Мы ведь знаем отношение нашего Президента к порядку. Все, что касается порядка, Александр Лукашенко берет на личный контроль. Как в Минске, должно быть по всей стране.

"Поэтому каждый клочок земли должен быть за кем-то закреплен. Пусть никто не думает, что объявили Год благоустройства, год пройдет, там все забудется. Не забудется. Все должно быть в порядке - и дороги, и дома, и вокруг территории, предприятия. Все, что не нужно, нужно снести. Где нужно построить что-то, значит, нужно построить. Если не хватит какой-то там копейки, небольшой желательно, одолжим, в будущем году отдашь", - подчеркнул Президент.

"Как у вас чисто" - первая фраза любого гостя, оказавшегося в Беларуси. Вот и глава Службы внешней разведки России в этот раз отметил красоту не только Минска, но и Могилева. Побывал там впервые на совместной коллегии с КГБ.

В ожидании разговора с Президентом было время посмотреть галерею Дворца Независимости. Яркие полотна - подарки главе государства от лидеров и высших должностных лиц Вьетнама, Эквадора и Венесуэлы. Возможность безмятежно созерцать наводит на мысль, что у такой команды все под контролем. Хотя обстановка не дает расслабиться.

Сергей Нарышкин, директор Службы внешней разведки России:

"Мы оцениваем рост агрессивных устремлений по отношению к России, Беларуси со стороны государств, входящих в блок НАТО. Эта агрессия проявляется в разных формах, но прежде всего в скрытых формах, которые применимы в деятельности специальных служб этих государств".

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В Минске Нарышкин рассказал о взаимодействии с коллегами из КГБ и о стратегических целях России в отношении Украины по завершении СВО.

"Жду такой встречи, когда предоставляется возможность для того, чтобы, откровенно говоря, часы сверить и посоветоваться по некоторым вопросам. И посмотреть недалекую перспективу, как мы будем действовать, что предпринимать, обсудить ряд политических вопросов, особенно в этой турбулентной ситуации. Прошу вас по возвращении Владимиру Владимировичу передать самые добрые пожелания, хотя мы часто общаемся по телефону, тем не менее это будет к месту в силу наших отношений", - сказал Александр Лукашенко.

Нашему Президенту Нарышкин подарил искусство - образ Штирлица, сыгранный Тихоновым, в честь разведчиков-нелегалов всех времен. Уменьшенная копия монумента, установленного на территории штаб-квартиры Службы внешней разведки.

Кстати, сейчас во дворце проходит выставка картин преподавателя из Могилева, члена Союза художников Евгения Зайцева. Эти работы видят в том числе все, кто приходит на экскурсию.

Еще один очень интересный гость, побывавший здесь на неделе, - Сергей Глазьев, уже госсекретарь Союзного государства. Предшественника Дмитрия Мезенцева Путин назначил своим представителем в Конституционном суде. А до этого Мезенцев и Глазьев три месяца проработали вместе. Первый сказал, что решение далось непросто, но сейчас главное - экономика.

"Вы экономист, я считаю, от бога. Мы договорились с Владимиром Владимировичем Путиным, что ваш вклад в строительство Союзного государства должен быть весомый. И эта формула единого отечества, два государства, я думаю, на сегодняшний день это реализуемая идея. У нас отечество от Бреста до Владивостока. Так случилось, что у нас два государства существуют. Будем выстраивать отношения. Я часто говорю, мы достаточно умные люди, чтобы выстроить единую систему взаимодействия и построить наши отношения даже теснее, чем в унитарном государстве", - подчеркнул Президент.

Сергей Глазьев - личность легендарная. Конечно, Президенту было интересно пообщаться, хоть и была ремарка, что основательный разговор впереди. Но и этот затянулся на два с лишним часа. Все это время сначала в комнате ожидания, а потом у приемной Президента ждали новые кадры.

Такого еще не было. В кабинет к Первому одновременно зашли двое по фамилии Пачко, оба Николаевичи. Сергей - теперь уже глава Дрогичинского райисполкома, Александр - Столинского.

Местную вертикаль глава государства указом недавно наделил полномочиями, чтобы уже официально были "президенты на своих территориях". Работы будет много. Хотя извечный вопрос: где ее больше - в регионах или столице? Глава администрации Советского района Минска - Александр Щекович, экс-зампред Федерации профсоюзов Беларуси.

"С "Амкодором" у нас большие проблемы, поэтому надо приводить в чувство это предприятие и ни в коем случае нельзя загубить. "Амкодор" - это очень перспективное для нас и для России предприятие на нашем общем рынке, очень важное, поэтому вникай", - поручил глава государства.

Карьерный лифт он такой, неизвестно, куда поедет. У холдинга "Могилевлифтмаш" новый генеральный - экс-зампред Могилевского облисполкома.

Понятно, что обладатели новых должностей - люди из кадрового реестра Президента. Но ротацию никто не отменял, да и важен фактор, где сейчас тот или иной человек нужнее. Вроде бы глобально решено, "кто и куда". Но бывало всякое. Да и Президенту нужно убедиться, что люди действительно будут на своих местах.

У губернатора Юрия Караева теперь есть "напарник". Глазами и ушами Президента в Гродненской области теперь стал Константин Бурак, помощник Президента.

У Пула Первого чемоданное настроение. Президент с командировкой на родине, 20 апреля он поздравлял верующих с Пасхой. К любому мероприятию глава государства готовится основательно. Для местной вертикали Президент озвучил инсайдерскую информацию - нужно готовиться к проверкам.