"Будьте всегда начеку": Лукашенко обратился к военнослужащим на вручении госнаград
Проводя плановые белорусско-российские учения "Запад-2025", Беларусь никому не угрожает, тренирует своих военных, чтобы они умели все. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил в ходе церемонии вручения госнаград, пишет БЕЛТА.
"Учения, которые сегодня проходят на территории Беларуси, - плановые. Белорусско-российские учения. И мы отрабатываем там все. Они тоже это знают, мы это не скрываем. Начиная от стрельбы из обычного стрелкового оружия до атомных боеголовок. Опять же, мы должны уметь это делать все. В противном случае, зачем оно на территории Беларуси. Но ни в коем случае не собираемся этим самым кому-то угрожать", - заявил белорусский лидер.
"А если кому-то надо оправдать свои действия - обезумевшим, тут по соседству живущим, - ну, это их проблемы, пусть обманывают свой народ. Это до поры до времени. Как говорил, поляки, литовцы, латыши - умные люди, разберутся, в чем проблемы. Как разобрались украинцы, кстати. Мы от них меньше проблем имеем, хотя там идет война", - отметил Александр Лукашенко.
Президент в этой связи обратился к военнослужащим: "Будьте всегда начеку. Сегодня, благо, россияне многое могут. К несчастью, в связи с войной. И они готовы нам бесплатно передавать свои навыки и свою подготовку. Мы должны учиться. Если хотим жить, мы должны уметь все. Это я обращаюсь как военный к военнослужащим".