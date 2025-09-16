"Будьте всегда начеку": Лукашенко обратился к военнослужащим на вручении госнаград

Фото: soyuz.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/735c317f-8f14-4d10-a558-ec5cf65163bf/conversions/93c8abd8-5993-4f74-bed3-b37d11572f3b-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/735c317f-8f14-4d10-a558-ec5cf65163bf/conversions/93c8abd8-5993-4f74-bed3-b37d11572f3b-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/735c317f-8f14-4d10-a558-ec5cf65163bf/conversions/93c8abd8-5993-4f74-bed3-b37d11572f3b-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/735c317f-8f14-4d10-a558-ec5cf65163bf/conversions/93c8abd8-5993-4f74-bed3-b37d11572f3b-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: soyuz.by

Проводя плановые белорусско-российские учения "Запад-2025", Беларусь никому не угрожает, тренирует своих военных, чтобы они умели все. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил в ходе церемонии вручения госнаград, пишет БЕЛТА.

"Учения, которые сегодня проходят на территории Беларуси, - плановые. Белорусско-российские учения. И мы отрабатываем там все. Они тоже это знают, мы это не скрываем. Начиная от стрельбы из обычного стрелкового оружия до атомных боеголовок. Опять же, мы должны уметь это делать все. В противном случае, зачем оно на территории Беларуси. Но ни в коем случае не собираемся этим самым кому-то угрожать", - заявил белорусский лидер.

"А если кому-то надо оправдать свои действия - обезумевшим, тут по соседству живущим, - ну, это их проблемы, пусть обманывают свой народ. Это до поры до времени. Как говорил, поляки, литовцы, латыши - умные люди, разберутся, в чем проблемы. Как разобрались украинцы, кстати. Мы от них меньше проблем имеем, хотя там идет война", - отметил Александр Лукашенко.