Cтарые холодильники, пластмасса, стекло - Лукашенко ужаснулся стихийным свалкам в Минском районе

Президент Беларуси Александр Лукашенко рассказал, как пришел в ужас от несанкционированных свалок в Минском районе. Об этом глава государства говорил на совещании по вопросам обращения с отходами и использования вторичных материальных ресурсов, сообщает БЕЛТА.

Глава государства отметил, что пока полностью не решены вопросы контейнерного сбора коммунальных отходов. "Дачники, жители малых городов зачастую просто не знают, куда выбрасывать ненужное. Знают… Я, можно сказать, случайно (обнаружил - Прим. ред.). Вот я премьеру говорил - в его области вчерашней (Александр Турчин до премьерской должности возглавлял Минский облисполком - Прим. ред.) по Минскому району. Я проехал и ужаснулся", - сказал Александр Лукашенко.