Джон Коул: США снимают санкции с белорусского калия

Новый раунд белорусско-американских переговоров. Они продолжились и в субботу. Сегодня, 13 декабря во Дворце Независимости прошла встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко со спецпосланником США Джоном Коулом. Для прессы был лишь короткий протокол - основная часть прошла за закрытыми дверями.

Основная часть переговоров прошла за закрытыми дверями

Накануне Александр Лукашенко встретился с представителями команды Президента США Дональда Трампа во главе со специальным посланником США по Беларуси Джоном Коулом.

Александр Лукашенко

"У нас много вопросов. Мир меняется очень быстро, появляются новые проблемы, которые мы с вами должны обсудить. А возможно, и решить кое-какие вопросы", - сказал Президент, предваряя разговор.

Уже после подробностями и итогами состоявшегося разговора представитель Соединенных Штатов поделился с белорусскими журналистами.

Джон Коул, спецпосланник США

Джон Коул, спецпосланник США:

"В соответствии с указаниями Президента Трампа США снимают санкции с калия. Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Беларуси. Мы их снимаем сейчас. Общение на тему санкций будет продолжаться и далее. По мере нормализации отношений между двумя странами все больше санкций будет сниматься. Надеюсь, что в будущем мы придем к ситуации, когда санкций не будет вообще".

Коул: Лукашенко дает хорошие советы по урегулированию конфликта в Украине

В ходе двухдневных переговоров Президента Беларуси со спецпосланником США по Беларуси обсуждались вопросы нормализации отношений. По словам Джона Коула, переговоры с Александром Лукашенко были очень продуктивными.

"Я разговаривал с вашим Президентом по различным вопросам. Он помогает, советует нам по вопросу того, что делать с войной между Россией и Украиной. Это хорошие советы. Разные вопросы, наподобие этого", - сказал представитель США.

Что касается продвижения процесса мирного урегулирования конфликта в Украине и роли в этом Беларуси, Джон Коул отметил фактор давних добрых отношений, которые сложились между Александром Лукашенко и Президентом России Владимиром Путиным.

"Ваш Президент имеет большую историю отношений с Президентом Путиным, имеет возможность давать ему советы. Это очень полезно в этой ситуации. Они давние друзья и имеют необходимый уровень отношений, чтобы обсуждать подобные вопросы. Естественно, Президент Путин может принять одни советы и не принять другие. Это способ помочь процессу", - сказал Джон Коул.

