Джон Коул: США снимают санкции с белорусского калия

Новый раунд белорусско-американских переговоров. Они продолжились и в субботу. Сегодня, 13 декабря во Дворце Независимости прошла встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко со спецпосланником США Джоном Коулом. Для прессы был лишь короткий протокол - основная часть прошла за закрытыми дверями.

Накануне Александр Лукашенко встретился с представителями команды Президента США Дональда Трампа во главе со специальным посланником США по Беларуси Джоном Коулом.

"У нас много вопросов. Мир меняется очень быстро, появляются новые проблемы, которые мы с вами должны обсудить. А возможно, и решить кое-какие вопросы", - сказал Президент, предваряя разговор.

Уже после подробностями и итогами состоявшегося разговора представитель Соединенных Штатов поделился с белорусскими журналистами.

Джон Коул, спецпосланник США:

"В соответствии с указаниями Президента Трампа США снимают санкции с калия. Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Беларуси. Мы их снимаем сейчас. Общение на тему санкций будет продолжаться и далее. По мере нормализации отношений между двумя странами все больше санкций будет сниматься. Надеюсь, что в будущем мы придем к ситуации, когда санкций не будет вообще".

Коул: Лукашенко дает хорошие советы по урегулированию конфликта в Украине

В ходе двухдневных переговоров Президента Беларуси со спецпосланником США по Беларуси обсуждались вопросы нормализации отношений. По словам Джона Коула, переговоры с Александром Лукашенко были очень продуктивными.

"Я разговаривал с вашим Президентом по различным вопросам. Он помогает, советует нам по вопросу того, что делать с войной между Россией и Украиной. Это хорошие советы. Разные вопросы, наподобие этого", - сказал представитель США.

Что касается продвижения процесса мирного урегулирования конфликта в Украине и роли в этом Беларуси, Джон Коул отметил фактор давних добрых отношений, которые сложились между Александром Лукашенко и Президентом России Владимиром Путиным.