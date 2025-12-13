3.72 BYN
Джон Коул: США снимают санкции с белорусского калия
Новый раунд белорусско-американских переговоров. Они продолжились и в субботу. Сегодня, 13 декабря во Дворце Независимости прошла встреча Президента Беларуси Александра Лукашенко со спецпосланником США Джоном Коулом. Для прессы был лишь короткий протокол - основная часть прошла за закрытыми дверями.
Накануне Александр Лукашенко встретился с представителями команды Президента США Дональда Трампа во главе со специальным посланником США по Беларуси Джоном Коулом.
"У нас много вопросов. Мир меняется очень быстро, появляются новые проблемы, которые мы с вами должны обсудить. А возможно, и решить кое-какие вопросы", - сказал Президент, предваряя разговор.
Уже после подробностями и итогами состоявшегося разговора представитель Соединенных Штатов поделился с белорусскими журналистами.
Джон Коул, спецпосланник США:
"В соответствии с указаниями Президента Трампа США снимают санкции с калия. Думаю, это очень хороший ход со стороны США для Беларуси. Мы их снимаем сейчас. Общение на тему санкций будет продолжаться и далее. По мере нормализации отношений между двумя странами все больше санкций будет сниматься. Надеюсь, что в будущем мы придем к ситуации, когда санкций не будет вообще".
Коул: Лукашенко дает хорошие советы по урегулированию конфликта в Украине
В ходе двухдневных переговоров Президента Беларуси со спецпосланником США по Беларуси обсуждались вопросы нормализации отношений. По словам Джона Коула, переговоры с Александром Лукашенко были очень продуктивными.
"Я разговаривал с вашим Президентом по различным вопросам. Он помогает, советует нам по вопросу того, что делать с войной между Россией и Украиной. Это хорошие советы. Разные вопросы, наподобие этого", - сказал представитель США.
Что касается продвижения процесса мирного урегулирования конфликта в Украине и роли в этом Беларуси, Джон Коул отметил фактор давних добрых отношений, которые сложились между Александром Лукашенко и Президентом России Владимиром Путиным.
"Ваш Президент имеет большую историю отношений с Президентом Путиным, имеет возможность давать ему советы. Это очень полезно в этой ситуации. Они давние друзья и имеют необходимый уровень отношений, чтобы обсуждать подобные вопросы. Естественно, Президент Путин может принять одни советы и не принять другие. Это способ помочь процессу", - сказал Джон Коул.