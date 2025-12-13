Дональд и Мелания Трамп поблагодарили Лукашенко за гостеприимный прием американской делегации

Президент США Дональд Трамп и его супруга Мелания передали личное послание для Александра Лукашенко. Об этом в эксклюзивном комментарии "Первому информационному" сегодня сразу по завершении белорусско-американских переговоров рассказала пресс-секретарь Президента Беларуси Наталья Эйсмонт.

Из эксклюзивных подробностей Наталья Эйсмонт рассказала о небольшом интересном человеческом моменте: через специального посланника США по Беларуси Джона Коула белорусскому Президенту личное послание передали Дональд и Мелания Трамп. "Из того, что было в этом послании, например, первая пара Соединенных Штатов Америки благодарит белорусскую сторону и лично Президента за гостеприимство, которое постоянно оказывается американской делегации. Отмечают белорусское гостеприимство, говорят об очень радушном приеме, благодарят за презенты, которые ранее наш Президент передавал Дональду и Мелании, и поздравляют с наступающим Рождеством, желают счастливого Рождества. Также Дональд Трамп отмечает, что с нетерпением ждет возвращения Джона Коула домой, чтобы узнать подробности состоявшихся переговоров", - отметила пресс-секретарь Президента.