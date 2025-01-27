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Генсек ОДКБ поздравил Лукашенко с убедительной победой на выборах

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Фото: РИА Новости

Генеральный секретарь ОДКБ Имангали Тасмагамбетов поздравил Александра Лукашенко с убедительной победой на выборах Президента Беларуси. Об этом сообщает БЕЛТА.

Лукашенко победил на выборах Президента Беларуси и набрал 5 136 293 голоса избирателей

"Участие подавляющего большинства избирателей в выборах и Ваша убедительная победа в полной мере свидетельствуют о высоком уровне доверии к Вам народа Беларуси, поддержке обществом последовательного курса на устойчивое, динамичное развитие страны и обеспечение ее безопасности", - говорится в поздравлении.

Генсек ОДКБ выразил уверенность, что под руководством Александра Лукашенко Беларусь будет и далее вносить весомый вклад в интеграционные процессы, укрепление стабильности на обширном евразийском пространстве, углубление союзнических отношений в рамках Организации Договора о коллективной безопасности.

"От всей души желаю Вам, уважаемый Александр Григорьевич, крепкого здоровья, благополучия, новых успехов и достижений на благо белорусского народа", - добавил генсек ОДКБ.

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