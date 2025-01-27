Генсек ШОС поздравил Лукашенко с победой на президентских выборах

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Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Нурлан Ермекбаев во время встречи с Президентом Беларуси Александром Лукашенко поздравил его с победой на президентских выборах, сообщает БЕЛТА.
"Разрешите мне поздравить вас от имени нашей миссии наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества с убедительной победой. Мы уже ознакомлены с данными Центризбиркома Беларуси. Со своей стороны мы расцениваем приглашение для наблюдения за выборами как знак открытости белорусского государства к внешнему наблюдению, доверия и уважения к Шанхайской организации сотрудничества", - подчеркнул Нурлан Ермекбаев.