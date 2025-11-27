Главные итоги саммита ОДКБ и острые заявления Александра Лукашенко в Бишкеке

Вызовы и угрозы, на которые нужно реагировать ОДКБ, мирный план Трампа и перспективы урегулирования в Украине - массу инфоповодов дал 27 ноября большой переговорный день в Бишкеке. В Кыргызстане Александр Лукашенко принял участие в саммите лидеров Организации Договора о коллективной безопасности.



В международных отношениях сегодня идут тектонические сдвиги, растет конфронтация - риски усиливаются не только для участников военно-политического блока. Что касается украинской ситуации, Александр Лукашенко поддержал усилия России по реагированию на предложения США по миру. Войну нужно прекращать.

27 ноября лидеры стран ОДКБ собрались в новом здании администрации Президента Кыргызстана "Ынтымак Ордо". Его называют новым "Белым домом" в Бишкеке. Кто знает - стоит ли видеть в этом политический подтекст. Бишкекский саммит ОДКБ проходил в преддверии большой политической кампании в Кыргызстане - в эти выходные там выберут парламент.

Несмотря на то что такой форум много значит для пиара и имиджа, белорусская сторона всегда призывала к максимально предметному обсуждению вопросов безопасности. По крайней мере у Александра Лукашенко всегда именно такой подход.

Лидеры стран ОДКБ

На так называем "фэмили фото" (когда все вместе) не хватало премьер-министра Армении. Ереван и сегодня не присутствует, и в принципе отстранился от ОДКБ. Участие свое заморозил, хотя решения организации поддерживает.

За долгое время существования Организации Договора о коллективной безопасности были разные периоды. Очевидно, что сейчас геополитическая ситуация не улучшается. Градус конфронтации растет. Но слаженность действий участников может дать эффект для всех стран.

Лукашенко на саммите ОДКБ в Бишкеке

Лукашенко: По периметру границ ОДКБ нарастают военные риски и угрозы

О том, какие вызовы приходится учитывать при выстраивании коллективной безопасности, начали обсуждать еще накануне - неформальная атмосфера на переговоры не влияет. Уже на официальной встрече Александр Лукашенко констатировал остроту мирового момента.

"Мы являемся свидетелями тектонических сдвигов в международных отношениях", - сказал белорусский лидер.

Он констатировал, что многосторонние механизмы контроля над вооружениями либо полностью разрушены, либо утратили свою эффективность из-за конфронтации и отсутствия доверия.

"По периметру границ ОДКБ нарастают военные риски и угрозы, особенно на западном фланге организации, где, казалось бы, должна сохраняться адекватная и стабильная ситуация. Обстановка похожа на осажденную крепость, в которой сегодня живет Беларусь", - отметил Александр Лукашенко.

Милитаризация Европы

На западных рубежах Беларусь все это чувствует особенно. Милитаризация Европы набирает обороты. Гигантскую сумму НАТО тратит на оборону - в 2025 году, если посчитать в совокупности, больше полутриллиона долларов.

Лукашенко отметил, что растут военные амбиции Германии, которая намерена серьезно увеличить военные расходы. Польша, в свою очередь, в 2026 году выделит на оборону почти 55 млрд долларов (около 5 % ВВП) и станет лидером НАТО по этому показателю. Численность ее вооруженных сил уже превысила 200 тыс. человек. По темпам роста не сильно отстают от Варшавы и страны Балтии.

"Все вышеперечисленное в совокупности с агрессивной риторикой свидетельствует о том, что западные политики целенаправленно готовятся к войне. Не мы, Владимир Владимирович (Президент России Владимир Путин. - Прим. ред.), готовимся к войне, а по всем фактам - они", - заявил глава белорусского государства.

Заседание ОДКБ

Президент Беларуси заявил о необходимости реакции в ОДКБ на милитаризацию в Европе.

Европейские политики (а, скорее, их нездоровые амбиции) переводят экономику на военные рельсы. Парадокс: они не тушат, а всеми силами разжигают огонь войны в регионе, чтобы отвлечь от экономики своих людей и погреть руки на украинской истории. Если Европа вооружается, значит это кому-то нужно?

"Европейские страны фактически переводят свою экономику на военные рельсы, наращивают инвестиции в оборонную промышленность, увеличивают объемы производства вооружений. Мы в ОДКБ должны на это реагировать и реагируем", - сказал Александр Лукашенко.

"Что касается Беларуси, да я вижу и сегодня по реакции всех членов ОДКБ, мы поддерживаем усилия Владимира Путина, Российской Федерации в реагировании на предложение США по миру и мирному договору в Украине. Очень надеемся, что это произойдет. Естественно, определенным, как мы это видим, силам в Европе надо отказаться от конфронтации. Но не понимаю, как они от нее откажутся, если они тратят такие огромные деньги на вооружение и перевооружение. Процесс запущен. Но, думаю, и США, и Россия смогут остановить этот процесс, договорившись с украинцами по мирному договору", - заявил белорусский лидер.

Лукашенко: Беларусь - за диалог

О своей позиции Минск говорит снова и снова: альтернативы переговорам нет. Формат и место не будут иметь значения, если придут к диалогу. Хотя судя по тому, сколько вбросов и сливов вокруг мирного плана, это будет тернистый путь. Все инициативы Минска для того, чтобы снизить накал военных и политических страстей.

"Мы - за диалог. И это демонстрируем в своей политике. Честный, открытый, без ультиматумов и предварительных условий", - подчеркнул белорусский лидер.

Александр Лукашенко напомнил, что в период своего председательства в ОДКБ в 2023 году Беларусь инициировала Минскую международную конференцию по евразийской безопасности, предложив площадку для наведения мостов и поиска компромиссных решений в целях преодоления разногласий в регионе. "ОБСЕ не работает. Давно можно было собраться главам государств и поговорить на эту тему. Но кому-то не хочется", - заметил белорусский лидер.

Критика то и дело звучит и в адрес ОДКБ. Но свою актуальность военно-политический блок сохраняет. Как говорится, караван идет - а точнее борьба с транснациональными угрозами: экстремизмом, наркотрафкиом, кибератаками.

"Нужно постоянно адаптировать ОДКБ под меняющиеся вызовы и угрозы безопасности, чтобы она своевременно и максимально эффективно реагировала на них. С военным компонентом, антикризисным инструментарием, борьбой с терроризмом и наркотрафиком у нас, вроде бы, система существует", - сказал глава государства.

Но есть еще ряд вызовов и угроз как военного, так и невоенного характера, требующих особого внимания и реагирования по линии ОДКБ уже сейчас. Это искусственный интеллект; беспилотные летательные аппараты и смертоносные автономные боевые системы, обладающие алгоритмами к самообучению; кибертерроризм; обеспечение безопасности жизненно важных объектов энергетической инфраструктуры, в первую очередь АЭС и гидроэлектростанций; наконец, проблема закрытия границ для перемещения товаров и людей. Эти вопросы касаются всех государств - членов ОДКБ.

Свое председательство в ОДКБ Кыргызстан завершает - от Бишкека в 2026-м оно переходит к Москве. Россия предлагает запустить программу оснащения сил ОДКБ современными образцами российских вооружений и провести международный экспертный форум по аналогии с Минской конференцией по безопасности. По итогам лидеры скрепили подписями десяток документов, в том числе декларацию Совета коллективной безопасности ОДКБ и заявление по борьбе с наркотрафиком.

Министр обороны Беларуси: ОДКБ имеет свою силу

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

"ОДКБ имеет свою силу. Казахстан, 2022 год показали (речь о размещении в Казахстане Коллективных миротворческих сил ОДКБ в январе 2022 года - Прим. ред.), что мы можем быстро реагировать на такие серьезные вызовы, которые прежде всего заточены, чтобы страну развалить изнутри".

Вольфович о решениях в сфере искусственного интеллекта

Александр Вольфович, госсекретарь Совета безопасности Беларуси:

"Все, что связано с искусственным интеллектом, надо возводить на новый уровень, об этом говорить и, соответственно, принимать решения. В частности, и в Беларуси такие решения будут. Предложено Президенту провести в ближайшее время совещание. Закрытое, может быть, совещание. А может, посвятить отдельный Совет безопасности именно вопросам развития искусственного интеллекта".

Госсекретарь Совета безопасности Беларуси не исключил, что может быть принято решение о создании кибервойск в составе Вооруженных Сил Республики Беларусь или других структур военной организации государства. "Президент это поддержал. Будем готовить это совещание уже где-то в первом квартале 2026 года", - констатировал Вольфович.

Лукашенко в окружении СМИ

Лукашенко ответил на вопросы журналистов

Ради инсайдов журналисты не один час дежурили в кулуарах саммита ОДКБ. К Александру Лукашенко сразу вопрос от российских коллег о том, что он думает поводу мирного плана Трампа. Тем более по следам контактов с американцами.

"Вчера мы очень долго говорили на эту тему с Владимиром Владимировичем Путиным. Я так понимаю, и он, и я видим пока неокончательный вариант и, если можно так сказать, неофициальный вариант. Когда он будет передан по официальным каналам россиянам, тогда можно будет говорить о конкретных каких-то вещах, - заявил белорусский лидер. - Но я сегодня сказал, что план работоспособный. И Владимир Владимирович признает, что это хорошая основа для переговоров".

Вместе с тем Александр Лукашенко обратил внимание, что этот план составлен в спешке: "Пусть на меня не обидится команда Трампа, но он составлен в спешке. Не хочу сказать, что уже совсем на колене, но в спешке. Его надо представить в удобоваримом варианте. Без широкого толкования, чтобы все было конкретно. Если там территориальные какие-то решаются вопросы, то все должно быть прописано до метра, километра. Какие войска, где войска, кто должен быть, кто не должен".

"Все должно быть до мелочи прописано. Широкое толкование позволит потом в каком-то периоде времени… По-своему каждый будет толковать те или иные пункты. Поэтому должно быть абсолютно все конкретно", - подчеркнул белорусский лидер.

По его словам, в целом американцы провели колоссальную работу. При этом Александр Лукашенко прокомментировал ряд высказываний экспертов и журналистов, которые говорят, что США, например, учли требования России, а украинские, наоборот, не учитываются. Президент в этой связи обратил внимание, что Дональд Трамп не только встречался с Владимиром Путиным в Анкоридже, но и было много встреч с Владимиром Зеленским, европейскими лидерами.

"Вы что, думаете, они просто чай попили? Трамп и его команда основательно и содержательно провели очень большую работу. И с украинцами, и с европейцами, и с россиянами. И надо Трампу отдать в этом плане должное. Поэтому говорить о том, что мнение и позицию России учли, а Украины нет, - это неправильно", - сказал Президент.

Президент Беларуси: Нужно договариваться с учетом реалий

Несмотря на ярлыки агрессора, враждебность Киева, который грозил санкциями, Минск всегда был настроен по-соседски. Реакция Зеленского на мирный план свелась к дилемме: потерять достоинство или ключевого партнера. Президентский совет на все времена – исходить из realpolitik.

Александр Лукашенко отметил, что вопрос состоит в другом: Россия оказалась более договороспособной, нежели Украина. "Это надо признать. А потом уже вглубь лезть", - дал совет глава государства.

Говоря о Владимире Зеленском, белорусский лидер заметил, что если бы он в начале военных действий последовал советам, то не дошло бы до нынешней ситуации вообще. "А если бы Украина выполнила Минские договоренности, войны бы не было. И Украина была бы в границах, как они хотят, 1991 года. Но если Володя Зеленский хочет посмотреть на реалии, я сейчас ему еще раз, оказавшись тогда прав, хочу не совет дать - хочу просто сказать то, что вижу я. Если ты хочешь, чтобы Украина сохранилась в тех границах, в которых она сегодня есть (с учетом реалий на фронте), нужно договариваться, не надо торпедировать переговорный процесс", - призвал белорусский лидер.

"Если где-то что-то не можете договориться… А я из этого предложения не увидел, что там нельзя договориться по каким-то вопросам. Ну если вдруг… Там какая-то демилитаризованная зона, кусочки и так далее, на Донбассе… Ну оставьте на потом, но прекратите войну, где гибнут чужие дети. Вот в чем главная проблема того же Зеленского. Это надо иметь в виду. И самое главное, ты потеряешь страну", - сказал Александр Лукашенко.

Между Беларусью и Кыргызстаном прекрасные отношения. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил в Бишкеке, отвечая на вопросы журналистов, и в том числе представителей СМИ Кыргызстана.

О положении дел на двустороннем треке логично спросили кыргызские журналисты. В торговле с Бишкеком прибавляем - цифры не приводились, но были подробности о жизни экс-президента Кыргызстана в Беларуси.

"Самое главное - мы сохранили все то, что было между нами в советские времена. Помните, мы у вас по мелочам даже - покупали семена свеклы. Потому что у нас мы не могли их получить. Погода не та. Мы даже это сохранили, не говоря о поставках сюда нашей техники и так далее. Последние год-два вы стали богаче, значительно. Я заметил, вы много чего строите. Молодцы! По известным причинам. Мы с россиянами под санкции попали. В Кыргызстане молодцы. Они этим воспользовались и правильно сделали", - сказал Президент.

"Второй момент, чтобы вы понимали о наших отношениях: когда украинцы начали разрушать инфраструктурные объекты на территории России, прежде всего нефтеперерабатывающие, у вас исчезло топливо. Конечно, мы по обязательствам своим россиянам много чего поставляем, мощные два завода (работающие в Беларуси НПЗ), но кыргызы попросили помочь: "Нет топлива!". Мы откликнулись, договорились с Владимиром Владимировичем, оторвали кусочек от россиян и сотрудничаем с вами. У нас очень близкие, добрые отношения", - заявил Александр Лукашенко.

Он также рассказал о жизни в Беларуси экс-президента Кыргызстана Курманбека Бакиева: "Бакиев тоже хорошо живет. Нормально. Мы его к вам не отпустим уже. Я ему сказал: "Никаких поездок, хватит! Живи в Беларуси". Нормально живет. Я иногда бываю у него в гостях, когда приглашает. Так что мы его вам не отдадим".

"Но он очень страдает и скучает по стране. Все мне говорит: вот хотел бы хоть на могилу приехать к отцу. Ну, это безобразие, что кыргызы не могут позволить своему президенту приехать на могилу отца. Думаю, мы решим этот вопрос с нынешним руководством", - резюмировал глава государства.

"Как никогда верю", - сказал Лукашенко

Лукашенко "как никогда" верит, что конфликт в Украине близок к окончанию

"Как никогда верю", - сказал глава государства.

Вместе с тем Президент заметил: "Это война, и в любой момент может быть непредвиденная ситуация, которая может в целом повернуть обстановку вспять. Война есть война - очень критический момент в жизни любого общества и страны. Поэтому нельзя расслабляться. Надо постоянно одной и другой стороне быть в теме".

Александр Лукашенко еще раз напомнил про предложения команды президента США по мирному плану, которые в основном приняты. "Я думаю, и европейцы (Евросоюз. - Прим. ред.) поймут, что на это надо идти, и украинцы. Ну что артачиться европейцам? Предложение - 600 тыс. армия (в Украине. - Прим. ред.). Европейцы хотят 800 тыс. Да господь с вами! 600 тыс. надо содержать армию. У поляков сегодня (она посильнее экономически страна), - 200 тыс., - отметил глава государства. - 800 тыс.! Вы представляете, в огромной России почти такая армия!"

Отвечая на вопрос, готов ли он стать посредником в мирном урегулировании, Президент Беларуси сказал: "Я не люблю никакого посредничества. Какой я буду посредник? Мы же "агрессоры" с Владимиром Владимировичем. Вы же слышите: все согласны вести переговоры в Беларуси, сотрудничать с Беларусью. Кроме Володи Зеленского. Я в чем ему насолил? Поэтому я не стремлюсь к этому".

"Я вчера сказал: если это надо (а это самый оптимальный момент и для того, чтобы исправить то, что было тогда - нормандская эта четверка, когда европейцы приезжали без США), самый нормальный вопрос - вернуться или продолжить переговоры, которые были проведены в 2015 году. Если да, - пожалуйста, милости просим", - добавил белорусский лидер.

Казалось бы, Кыргызстан далеко. Да и в Центральной Азии Запад не прочь создать свою зону хаоса. Но украинская ситуация волнует, ведь рикошетит по всей Евразии. Еще на старте всех событий Александр Лукашенко сразу рубил: без Штатов не обойдутся. Те слова, сказанные еще 10 лет назад, оказались пророческими.

"Я считаю, что без американцев в Украине невозможна никакая стабильность. И встречаясь в последнее время с представителями Соединенных Штатов Америки, официальными представителями, которые у нас бывали, я настоятельно доводил до них эту точку зрения, заявляя о том, что я не знаю, чего хотят американцы здесь, в Восточной Европе, в Украине в частности. Но если американцы хотят, чтобы здесь был мир и стабильность, они немедленно должны подключиться к этому процессу", - сказал глава белорусского государства.