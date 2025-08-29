Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Интервью Лукашенко Медиакорпорации Китая 29 августа в эфире "Первого информационного" и "Беларусь 1"

  • Всепогодное партнерство с Поднебесной и работа в ШОС
  • Интенсивность визитов нашего Президента в КНР.
  • Что лежит в основе крепких белорусско‑китайских отношений, с чем связан такой рывок в двусторонних связях?
  • А также итоги переговоров на Аляске, почему Европе стоит подключиться к мирному процессу?

Интервью Александра Лукашенко Медиакорпорации Китая смотрите 29 августа на "Первом информационном" в 18:10, 22:45 и на "Беларусь 1" - 21:45.

Президент Беларусиинтервью