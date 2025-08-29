3.69 BYN
Интервью Лукашенко Медиакорпорации Китая 29 августа в эфире "Первого информационного" и "Беларусь 1"
Автор:Редакция news.by
- Всепогодное партнерство с Поднебесной и работа в ШОС
- Интенсивность визитов нашего Президента в КНР.
- Что лежит в основе крепких белорусско‑китайских отношений, с чем связан такой рывок в двусторонних связях?
- А также итоги переговоров на Аляске, почему Европе стоит подключиться к мирному процессу?
Интервью Александра Лукашенко Медиакорпорации Китая смотрите 29 августа на "Первом информационном" в 18:10, 22:45 и на "Беларусь 1" - 21:45.