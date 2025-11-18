Доступность, качество и высокие технологии - как белорусские хирурги спасают жизни

Самая высокотехнологичная область - одна из вершин современной медицины - трансплантация органов, тканей и клеток. В ней Беларусь не только региональный, но и мировой лидер.

Занимаем 9-ю строчку по количеству эффективных доноров на миллион населения. А по количеству пересадок мы первые в СНГ, в 3 раза опережая Россию и в 10 раз - Казахстан.

Сегодня наши врачи успешно освоили и выполняют практически все существующие в мире виды операций по пересадке органов. В год это около полутысячи, где весомая часть приходится на пересадку печени. Кстати, именно такую операцию освоили в 2008-м - это был действительно прорыв в белорусской медицине.

Белорусские хирурги спасли жизнь пациенту из Узбекистана

Наши врачи берутся за самые сложные случаи. В этом году впервые в СНГ хирурги провели трансплантацию легких пациенту из Узбекистана, который страдал от тяжелого иммунодефицита. Кроме того, у молодого человека выявили врожденные патологии легких и сердца, что делало его случай особенно сложным и редким. Научный потенциал дает возможность внедрять в практику самые современные методики. Ежегодно проводя около сотни исследований, которые открывают совершенно новые возможности.

Александр Посталовский, замдиректора по научной работе Института социологии НАН Беларуси:

"Необходимо отметить, что действительно показатели удовлетворенности качеством оказанных медицинских услуг в нашей стране довольно высокие. Более 70 % населения отмечают, что очень высокий уровень оказания медицинских услуг. И действительно, вот такие высокие показатели обусловлены высокотехнологичной медициной. Наша страна занимает 6-е место в мире по количеству трансплантаций почки на миллион населения и 15-е место по числу трансплантаций печени на миллион населения".

Донорский орган получают гораздо быстрее, чем в европейских странах. Лист ожидания - в среднем составляет 7 месяцев, в то время как в Великобритании - 3 года, Германии - 3,5-4 года. Это благодаря наработанной донорской базе и, конечно, технологиям и внедрению нового.

Белорусам операции по пересадке делают бесплатно

В прошлом году открыли блок трансплантации костного мозга и стволовых клеток. Это позволило сократить очередь ожидания пересадки с полугода до пары недель. А линейным ускорителем нового поколения в Беларуси и в целом на просторах всего СНГ пока не может похвастаться никто. Аппарат томотерапии в Минском научно-практическом центре используют для подготовки пациента онкогематологического профиля к пересадке органов и тканей. Он облучает опухолевые клетки, не затрагивая при этом здоровые.

Белорусам операции по пересадке делают бесплатно, этим могут похвастаться лишь немногие страны.

В топе у иностранцев - услуги по трансплантологии

И это, возможно, в том числе за счет оказания платных услуг иностранным гражданам. Если говорить в целом о медицинском туризме, то к нам приезжают из 160 стран мира. Из Литвы, Латвии, Польши, Германии. В прошлом, например, поток зарубежных пациентов увеличился на 20 %.