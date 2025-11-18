3.66 BYN
На программу развития Полесья предусмотрено 6,5 млрд белорусских рублей
Природные вызовы и системные решения для уникального региона. 18 ноября на повестке во Дворце Независимости - программа развития Припятского Полесья.
Документ определяет стратегию до 2030 года. Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил: это одно из ключевых предвыборных обещаний полешукам. На этих землях живут 350 тыс. человек. Полесье охватывает 9 районов: 4 находятся в Брестской области, 5 - в Гомельской. Крупные проекты должны стать локомотивом движения вперед, но важно видеть и экономику вопроса.
Александр Лукашенко, Президент Беларуси:
"Думаю, что будет в точку, если я скажу, что мы должны знать мероприятия, чтобы полешуки и вся страна заметили, что мы серьезно занимаемся Полесьем с одной стороны. А с другой стороны мы должны помнить, есть ли деньги, чтобы осуществить эти мероприятия. Думаю, что, докладчик уйдет от излишней "советскости" и будет говорить о каких-то задумках, планах. В конце концов вы насчитали 16 млрд рублей, вот это Полесье "оздоровит". Отдали деньги, а результата не заметили. Как раз для этого нужны конкретные мероприятия, предприятия, которые будут способствовать появлению новых рабочих мест, хотя это сегодня не самое главное, но и будут способствовать развитию Полесья навсегда. Мы должны думать: где взять эти деньги и хватит ли нам их".
Президент отмечает, что пока не раскрыт туристический потенциал региона. Агроусадьбы сегодня - это золотая жила, и надо работать в этом направлении и делать все мгновенно. А стратегию и тактику развития районов надо выстраивать, не забывая про обустройство территорий, прилегающих к Припяти, сохранение экологии реки и уникальнейшей природы.
"Природа уникальная, своеобразная, в мире нигде природы такой нет. И почвы весьма своеобразные. И я бы не сказал, если в целом взять, что они богатые, песчаные почвы в основном. Но если по уму, то и на них можно получать соответствующие урожаи", - уверен глава государства.
Президент также обратил внимание на туристический потенциал региона, который вообще не раскрыт, - от нацпарка до агроусадеб.
"А это хорошие деньги, - заметил Александр Лукашенко. - Нам надо самим этим заниматься, где-то что-то строить. Ведь для туристов сегодня важны не дворцовые эти интерьеры. Им хочется что-то из дерева, приехать отдохнуть с детишками. А это мы умеем делать, у нас для этого есть все. И делать это надо не то что быстро, а мгновенно, потому что эта золотая жила уходит. Поэтому надо делать мгновенно, чтобы окупить недорогой проект и заработать на этом деньги".
В целом же, все проекты должны быть точно просчитаны и приносить отдачу. На программу развития Полесья планируют выделить около 6,5 млрд рублей. Главный вопрос: за счет каких финансовых источников реализуют задуманное, и что это будут за мероприятия.
Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:
"В целом принятая программа для Полесского региона, в которую вошли 5 районов Гомельской области, в первую очередь направлена на человека. Она состоит из 2 частей: первое - экономические проекты - для того, чтобы заработала экономика в каждом регионе. Вторая часть - инфраструктурные проекты - мосты, дороги, все, что необходимо для удобства развития и жизнедеятельности региона. Сегодня были обсуждены все направления, которые были утверждены в программе. Доложено, как и финансовое обеспечение программ, во что вложатся сами предприятия, организации и учреждения, какие ресурсы найдет сама область и какие ресурсы необходимо взять с республиканского бюджета для того, чтобы все программы четко и в срок, как запланировано, заработали в регионе".
Иван Крупко также отметил, что предусмотрено значительно нарастить объемы производства как в сельском хозяйстве, так и в промышленности. А главный итог всего - рост достатка каждого человека, занятого в экономике.