На программу развития Полесья предусмотрено 6,5 млрд белорусских рублей

Природные вызовы и системные решения для уникального региона. 18 ноября на повестке во Дворце Независимости - программа развития Припятского Полесья.

Документ определяет стратегию до 2030 года. Президент Беларуси Александр Лукашенко напомнил: это одно из ключевых предвыборных обещаний полешукам. На этих землях живут 350 тыс. человек. Полесье охватывает 9 районов: 4 находятся в Брестской области, 5 - в Гомельской. Крупные проекты должны стать локомотивом движения вперед, но важно видеть и экономику вопроса.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси:

"Думаю, что будет в точку, если я скажу, что мы должны знать мероприятия, чтобы полешуки и вся страна заметили, что мы серьезно занимаемся Полесьем с одной стороны. А с другой стороны мы должны помнить, есть ли деньги, чтобы осуществить эти мероприятия. Думаю, что, докладчик уйдет от излишней "советскости" и будет говорить о каких-то задумках, планах. В конце концов вы насчитали 16 млрд рублей, вот это Полесье "оздоровит". Отдали деньги, а результата не заметили. Как раз для этого нужны конкретные мероприятия, предприятия, которые будут способствовать появлению новых рабочих мест, хотя это сегодня не самое главное, но и будут способствовать развитию Полесья навсегда. Мы должны думать: где взять эти деньги и хватит ли нам их".

Александр Лукашенко, Президент Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/551362de-30ea-4413-aab5-eac15e41b276/conversions/4aa69a55-b806-4618-bb13-b35c342f4a74-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/551362de-30ea-4413-aab5-eac15e41b276/conversions/4aa69a55-b806-4618-bb13-b35c342f4a74-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/551362de-30ea-4413-aab5-eac15e41b276/conversions/4aa69a55-b806-4618-bb13-b35c342f4a74-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/551362de-30ea-4413-aab5-eac15e41b276/conversions/4aa69a55-b806-4618-bb13-b35c342f4a74-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент отмечает, что пока не раскрыт туристический потенциал региона. Агроусадьбы сегодня - это золотая жила, и надо работать в этом направлении и делать все мгновенно. А стратегию и тактику развития районов надо выстраивать, не забывая про обустройство территорий, прилегающих к Припяти, сохранение экологии реки и уникальнейшей природы.

"Природа уникальная, своеобразная, в мире нигде природы такой нет. И почвы весьма своеобразные. И я бы не сказал, если в целом взять, что они богатые, песчаные почвы в основном. Но если по уму, то и на них можно получать соответствующие урожаи", - уверен глава государства.

Александр Лукашенко, Президент Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1af19f67-c13c-4777-a03c-e8f67c928747/conversions/38704a58-c1b7-4b8a-ad30-4ae1337ef035-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1af19f67-c13c-4777-a03c-e8f67c928747/conversions/38704a58-c1b7-4b8a-ad30-4ae1337ef035-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1af19f67-c13c-4777-a03c-e8f67c928747/conversions/38704a58-c1b7-4b8a-ad30-4ae1337ef035-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1af19f67-c13c-4777-a03c-e8f67c928747/conversions/38704a58-c1b7-4b8a-ad30-4ae1337ef035-xl-___webp_1920.webp 1920w

Президент также обратил внимание на туристический потенциал региона, который вообще не раскрыт, - от нацпарка до агроусадеб.

"А это хорошие деньги, - заметил Александр Лукашенко. - Нам надо самим этим заниматься, где-то что-то строить. Ведь для туристов сегодня важны не дворцовые эти интерьеры. Им хочется что-то из дерева, приехать отдохнуть с детишками. А это мы умеем делать, у нас для этого есть все. И делать это надо не то что быстро, а мгновенно, потому что эта золотая жила уходит. Поэтому надо делать мгновенно, чтобы окупить недорогой проект и заработать на этом деньги".

В целом же, все проекты должны быть точно просчитаны и приносить отдачу. На программу развития Полесья планируют выделить около 6,5 млрд рублей. Главный вопрос: за счет каких финансовых источников реализуют задуманное, и что это будут за мероприятия.

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома:

"В целом принятая программа для Полесского региона, в которую вошли 5 районов Гомельской области, в первую очередь направлена на человека. Она состоит из 2 частей: первое - экономические проекты - для того, чтобы заработала экономика в каждом регионе. Вторая часть - инфраструктурные проекты - мосты, дороги, все, что необходимо для удобства развития и жизнедеятельности региона. Сегодня были обсуждены все направления, которые были утверждены в программе. Доложено, как и финансовое обеспечение программ, во что вложатся сами предприятия, организации и учреждения, какие ресурсы найдет сама область и какие ресурсы необходимо взять с республиканского бюджета для того, чтобы все программы четко и в срок, как запланировано, заработали в регионе".

Иван Крупко, председатель Гомельского облисполкома news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b856f09-0fc7-4d95-985f-6a7113d9d465/conversions/4ff7f060-434b-48c3-96c7-6a63baf6dd80-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b856f09-0fc7-4d95-985f-6a7113d9d465/conversions/4ff7f060-434b-48c3-96c7-6a63baf6dd80-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b856f09-0fc7-4d95-985f-6a7113d9d465/conversions/4ff7f060-434b-48c3-96c7-6a63baf6dd80-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/7b856f09-0fc7-4d95-985f-6a7113d9d465/conversions/4ff7f060-434b-48c3-96c7-6a63baf6dd80-xl-___webp_1920.webp 1920w