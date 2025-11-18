3.66 BYN
В Минске наградили стипендиатов от Федерации профсоюзов Беларуси
Поддержка молодых людей в стремлении реализовать себя, а также внести вклад в развитие своих учебных заведений и страны в целом. Федерация профсоюзов Беларуси наградила лучших молодых профактивистов.
18 ноября в торжественной обстановке в стенах Музея Великой Отечественной войны отметили 37 талантливых студентов и учащихся, которые получили специальные стипендии от ФПБ. Ребята еще обучаются, но благодаря своему таланту и трудолюбию уже способны задавать тон своим коллективам.
Среди стипендиатов победители и призеры образовательных соревнований, организаторы волонтерских проектов, участники патриотических, культурных и спортивных инициатив. Материальную поддержку от ФПБ лауреаты будут получать на протяжении всего учебного года.
Национальный профцентр присудил стипендии уже в десятый раз. Неслучаен и выбор места проведения торжественной церемонии. Музей - это не только хранитель исторической памяти, но и символ преемственности поколений. Сегодня молодые люди также почтили подвиг предков и возложили цветы к стеле "Минск - город-герой".