Британские власти намерены изымать ювелирные украшения у мигрантов
Автор:Редакция news.by
Власти Великобритании рассматривают возможность конфискации ювелирных украшений и других ценных вещей у нелегальных мигрантов, чтобы компенсировать расходы на их содержание. Об этом пишет Financial Times.
По данным издания, инициатива входит в новый пакет ужесточения миграционной политики, который МВД представит в ближайшее время. Замглавы ведомства уточнил, что речь не идет об изъятии обручальных колец или семейных реликвий.
Меры будут применяться лишь к предметам роскоши. Например, когда при пересечении границы мигрант имеет при себе, условно говоря, чемодан золота. В иных случаях власти заверяют: конфискаций на границе не будет.