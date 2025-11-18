Британские власти намерены изымать ювелирные украшения у мигрантов

Власти Великобритании рассматривают возможность конфискации ювелирных украшений и других ценных вещей у нелегальных мигрантов, чтобы компенсировать расходы на их содержание. Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, инициатива входит в новый пакет ужесточения миграционной политики, который МВД представит в ближайшее время. Замглавы ведомства уточнил, что речь не идет об изъятии обручальных колец или семейных реликвий.