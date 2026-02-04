Исаченко о причине падежа КРС: Это просто элементарное несоблюдение технологий и бесхозяйственность

4 февраля Президент Беларуси заслушал доклад председателя Могилевского областного исполнительного комитета о состоянии дел в регионе в развитие состоявшегося совещания по Витебской области.

Как отмечал накануне глава государства, многие проблемные моменты в той или иной степени свойственны и для других регионов страны.

Главная тема доклада - положение дел в сельском хозяйстве в регионе в целом с акцентом на отдельные наиболее актуальные и проблемные вопросы. В частности, Президента интересовала ситуация по падежу скота. Как было доложено, в ряде хозяйств и районов фиксируются негативные тенденции по причине несоблюдения технологии, бесхозяйственности, отсутствия дисциплины на местах.

Для исправления ситуации созданы мобильные группы, которые выезжают в хозяйства, оказывают необходимую помощь. Глава государства также интересовался тем, как в целом проходит зимовка скота, насколько обеспечены потребности в кормах. В связи с этим рассмотрена и работа комбикормовых предприятий области - их производственные мощности полностью загружены, все вопросы решены. По итогам доклада Анатолий Исаченко ответил на вопросы журналистов.

В Могилевской области принят ряд мер для сохранности поголовья скота

В связи с сильными морозами в регионе также приняли ряд необходимых мер для сохранности поголовья скота: увеличили рацион, телят перевели в помещения. Однако в регионе вырос падеж КРС. Этот проблема коснулась всех районов, однако в трех отмечается наибольшее количество погибших животных в процентном соотношении - это Шкловский, Глусский и Бобруйский.

Глава региона констатировал, что фиксируется существенный рост падежа к уровню прошлого года. "И это не связано с морозом. Это просто элементарное несоблюдение технологий и бесхозяйственность. Чтобы это устранить, созданы мобильные группы, работающие непосредственно на местах", - отметил он.

Такие группы выезжают в хозяйства, оказывают различного рода помощь: от вопросов соблюдения технологий до, например, увеличения объемов комбикорма, если есть такая необходимость. "Кроме того, в хозяйствах организованы дежурства по ночам. Люди также выезжают, смотрят, как работает сторожевая охрана. Т.е. ресурс задействован", - подчеркнул Анатолий Исаченко, председатель Могилевского облисполкома.

Отдельной темой стала загрузка областных предприятий мясо-молочной отрасли. Ситуация в этом отношении улучшилась. По мясу, к примеру, мощности загружены в среднем на 90 %. Руководитель области также доложил о строительстве и реконструкции объектов в Шклове (речь о проектах, которые находятся на контроле главы государства). Это комплекс организаций, включающий комбикормовый завод, агросервис, сельхозхимию, новое молокоперерабатывающее предприятие. В нынешнем году все объекты будут полностью введены в строй.

На уровне Могилевской области разработана стратегия развития АПК

Как отметил Анатолий Исаченко, по региону отработана стратегия развития АПК, она принята на уровне области. В ней предусмотрено строительство профилакториев, новых ферм и перевод всего скота, который содержится на привязном содержании, на беспривязное.

"Нам надо построить за пятилетку 83 объекта: порядка 20 - это новое строительство, 63 - это реконструкция. Поэтому мы будем иметь порядка 200 молочно-товарных комплексов (МТК), где будет содержаться все наше поголовье, - отметил он. - В этом году у нас задача построить 11 МТК - это где есть финансирование, проектная документация. И мы уже приступили к выполнению этой работы".

Кроме того, в регионе построят 43 профилактория для телят. "Опять же, все необходимое есть, принято постановление правительства, отработано, какими будут профилактории. И уже все руководители знают места, где будут строить, откуда будут поступать материалы, как мы будем делать", - подчеркнул председатель облисполкома.

У каждого района, области также разработаны свои стратегии развития на ближайшее время, где отработаны шаги по части улучшения или увеличения производства продукции сельского хозяйства. И среди таких шагов - укрупнение сельхозпредприятий.

"Наши объединения дают положительный эффект. Мы в этом убедились. Вот это наша стратегия", - сказал он.