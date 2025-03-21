Как дальше будет развиваться Могилевская область? Лукашенко обозначил подходы

21 марта Президент Беларуси Александр Лукашенко обозначил подходы в отношении Могилевской области.

С докладом у главы государства губернатор и помощник Президента по региону. Пришли с инициативой - обсудить ряд перспективных проектов.

По словам главы области Анатолия Исаченко, они дадут серьезный толчок для развития региона. Но нужна финансовая поддержка. Александр Лукашенко ориентирует решать вопросы с точки зрения приоритетности и обеспечивать отдачу от бюджетных вложений.

Доклад губернатора и помощника Президента по Могилевской области

Доклад губернатора Могилевской области и помощника Президента по региону. Понятно, в целом разговор будет серьезным по самым актуальным вопросам. Учитывая президентский подход, Александра Лукашенко в первую очередь всегда интересует, какие есть проблемы. Оказывается, от руководства области глава государства предварительно получил письмо.

Президент сразу обозначил свои требования и подходы - в первую очередь необходимо решать наиболее актуальные вопросы. "И учитывая то, что лишних денег никогда не было, сейчас тем более, - заметил он. - Все зависит от работы области: если область плохо работает, какой смысл вкладывать туда деньги - бесперспективно. Я всем так говорю, не только вам. Поэтому это мы должны помнить, чисто по-человечески".

Лукашенко: Лишних денег нет! Вложил рубль - верни два

"Если политически - я могу вас послушать тут, покивать головой, поручить проработать эти вопросы и так далее. А если по-хозяйски, по-человечески - я должен исходить именно из таких позиций: рубль вложил - завтра два верни, - подчеркнул Александр Лукашенко. - Но при этом, если вы будете просить какую-то поддержку, я просил бы вас учитывать то, что для области делается сегодня".

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И это, конечно, про юго-восток области, часть районов чернобыльские. Для этих земель государством принят ряд программ. Александр Лукашенко на собственном примере показывал, там можно жить и работать. При поддержке нашего Президента сделано все необходимое для реабилитации пострадавших территорий. Огромные деньги выделены на медицину, жилье, дороги, образование, создание новых рабочих мест. Логично, что Президент требует отдачи.

"Эта программа не голая: мы поддерживаем ее из центра, республиканского бюджета", - отметил белорусский лидер.

Если глобально, по сравнению с прошлым годом, у Могилевской области есть тенденция к экономическому росту. Валовой региональный продукт составил без малого 102 %. А вот по соотношению февральских показателей к январским есть падение. Этот тренд Президента настораживает.

"Мы идем выше уровня прошлого года - предварительно, 101,9 %, - доложил председатель Могилевского облисполкома. - Я думаю, что за I квартал мы сработаем выше уровня прошлого года. В принципе ситуация прослеживается".

Какие конкретно проекты руководства Могилевской области сегодня видят приоритетными? Модернизация домостроительных комбинатов. Их в регионе три. Президент поручил еще раз все просчитать, посмотреть загрузку и экономику. Еще один вопрос - модернизация строительства новых молочнотоварных комплексов. В целом есть поручение Президента за пятилетку обновить все в стране.

Глава государства 21 марта поддержал строительство майнинговых ферм в Могилевской области. Китайские инвесторы хотят работать в Кричевском районе.

"У нас в Могилевской области есть хорошие площадки с энергетическими мощностями, все необходимое для того, чтобы строить дата-центры, майнинговые фермы. Было получено добро (от главы государства - прим. ред.). Мы готовим эти площадки, чтобы проводить конкурсы, чтобы заходил инвестор и занимался строительством", - рассказал Анатолий Исаченко.

Падеж скота - еще одна тема, которая всегда звучит очень принципиально. Жесткий подход нашего Президента известен в разговоре с руководителем любой области или конкретного хозяйства. Спрос за такие факты по-прежнему будет колоссальный.

Александр Лукашенко заострил внимание на одной из наиболее актуальных проблем в сельском хозяйстве региона - падеже скота: "Больше, чем у кого-либо было в прошлом году".

"В этом году с падежом скота ситуация стабилизировалась. Мы уменьшили падеж скота на полторы тысячи к уровню прошлого года", - проинформировал Исаченко.

"Так это ничто. Что такое полторы тысячи, - заметил в свою очередь Президент. - Мы с тобой не только из деревни, но и работали в одном хозяйстве. Ты мне не говори про молочнотоварные комплексы, что их не хватает, что когда будут молочнотоварные комплексы, тогда сохранность телят будет. В наши с тобой времена не было никаких комплексов, коровы и стельные, и растелившиеся содержались в жутких условиях, телята в том числе, но такого падежа не было. Почему? Потому что была организация дела и соответствующий досмотр молодняка. Поэтому дело здесь не только в молочнотоварных комплексах. Я хочу тебя сразу предостеречь, чтобы ты не пробовал меня на повороте обойти. Ты должен понимать, что мы с тобой вышли из одного и того же сельскохозяйственного производства и знаем, как это все развивалось".