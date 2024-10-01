Как Лукашенко прокомментировал вбросы о планах захватить ЧАЭС

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Александр Лукашенко заявил, что ни у Беларуси, ни у России нет планов захватывать Чернобыльскую АЭС, сообщает БЕЛТА.

Во время встречи Александр Лукашенко подчеркнул, что Беларусь сделает все, что от нее зависит, для обеспечения ядерной безопасности в регионе. "Мы разумные люди и на разного рода авантюры не бросаемся", - заявил глава государства.

Президент пояснил, что не просто так поднимает данную тему: в последнее время в СМИ звучат вбросы из Украины о том, что якобы "Лукашенко хочет захватить Чернобыльскую станцию". Подобные заявления, конечно, абсурдны, поэтому глава государства не понимает, что может лежать в их основе.

"Зачем Лукашенко Чернобыльская станция? Мы и так натерпелись от того, что произошло после взрыва этой атомной станции, которую, заметьте, мы не строили, мы не обслуживали и мы не взрывали. А основная беда легла на четверть нашей территории. И мы до сих пор боремся с последствиями чернобыльской катастрофы. Поэтому я вас абсолютно заверяю, что это глупость полная, которая меня даже удивила. Мы в страшном сне не могли представить, что нам придется "захватить" Чернобыльскую станцию и за нее потом отвечать. Нет такой необходимости со стороны Беларуси. И, поверьте мне, со стороны России также: не было, нет и никогда не будет", - подчеркнул Президент.

Как стало известно по итогам встречи, Александр Лукашенко и Рафаэль Гросси - уже за закрытыми дверями - много говорили о ситуации в регионе, в частности о России и Украине. Глава государства уверен, что МАГАТЭ и лично Рафаэль Гросси могли бы внести огромный вклад в миротворческую миссию между Россией и Украиной.

"Мы обсудили ряд очень важных вопросов в открытой и доверительной обстановке. Прежде всего это касалось деликатной обстановки в регионе, конфликта в Украине, вызовов и опасностей, которые несет в себе ситуация в регионе. Я смог подробно проинформировать господина Президента о работе МАГАТЭ, которую ведет наше агентство, начиная с самого начала конфликта, по обеспечению ядерной безопасности на атомных электростанциях Украины", - поделился с журналистами гендиректор МАГАТЭ после встречи с Александром Лукашенко.