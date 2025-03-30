Хоккей, союзный праздник, железное правило и смелые люди - подробности в рубрике "Время Первого"

Хоккей, переговоры Беларуси и России, вопросы безопасности. О главных темах недели в новом свете расскажет рубрика "Время Первого".

Что в повестке Лукашенко и Путина? Инсайды от дипломатов. Как новые пошлины Трампа изменят мир? Реакция правительства.