Конкретные проекты и глобальное сотрудничество - итоги визита белорусского лидера в КНДР

КНДР и Беларусь - итоги переговоров лидеров двух стран. К чему пришли официальный Минск и Пхеньян по результатам официального визита нашего Президента в Восточную Азию. Конкретные проекты и глобальное сотрудничество сейчас активно обсуждают и в Сети, и экспертное сообщество. Несмотря на то, что дипломатическим отношениям между нашими странами больше трех десятков лет, сейчас мы открываем новую страницу, новую главу совместной истории. Это факт. И готовы наполнять ее новыми смыслами и новыми взаимовыгодными проектами. На уровне большой политики, как показал визит, есть хорошее понимание друг друга. Сейчас это должно спуститься на уровень товарооборота и других экономических показателей в самых разных отраслях. Соответствующие документы уже подписаны.

КНДР - еще один рынок для белорусских товаров и еще один путь доставки того, что мы производим (от калийных удобрений до техники) в Азию в целом.

Почему КНДР видит в Беларуси долгосрочных партнеров?

Результаты визита превзошли ожидания. Акценты в комментариях итогов переговоров Александра Лукашенко и Ким Чен Ына - все на перспективу. Новый этап в тридцатилетних отношениях. Доверие Пхеньяна Минску. Эта встреча сама по себе и серьезный политический импульс, и сигнал для реального сектора экономики: все вместе это очень вкладывается в идеологию чучхе, которой придерживается официальный Пхеньян - "во всем опираться на собственные силы".

Масштаб проделанной работы

Глава белорусского государства прежде всего поблагодарил лидера КНДР за приглашение посетить эту страну с визитом и за радушный прием, особо отметив, что это первый его визит в КНДР. Обратил внимание Президент и на определенную историческую схожесть Минска и Пхеньяна, которые были сильно разрушены, практически стерты с лица земли в результате военных действий, а затем была проделана масштабная работа по восстановлению этих городов.

"Я вам по-дружески могу сказать, как человек, увидевший уже все в этом мире: вашу страну ждет великое будущее с этим трудолюбивым, дисциплинированным народом. И второе, что я увидел: вы умеете делать все, и вы это делаете так, как никто другой", - сказал Александр Лукашенко. Президент подчеркнул, что эти слова сказаны им не просто в знак уважения, они отражают действительность.

Глава государства отметил, что, невзирая на географическую отдаленность, белорусский и корейский народы сближают общие интересы: патриотизм, сохранение исторической памяти и глубокое уважение к старшему поколению.

"Дружественные отношения наших государств, которые зародились еще во времена Советского Союза, никогда не прерывались. Сегодня в результате всестороннего поступательного развития мы переходим на принципиально новый этап. С большим опозданием, но тем не менее переходим на новый этап, - подчеркнул Президент.

25 млн человек сегодня живут в КНДР

КНДР сегодня - это 25 млн человек населения. Граничат с Китаем, Россией и Республикой Корея. Есть сразу два моря - Желтое и Японское. Несмотря на то, что большая часть территории - горы, стараются развивать сельское хозяйство. Что касается "больших камней" в политике - ядерная программа КНДР выступает скорее причиной, почему невозможно вмешаться во внутренние дела страны, и одновременно триггером для тех, кто может быть и хотел бы вмешаться. Санкции Совбеза ООН как раз про это. Поэтому КНДР и выстраивает очень аккуратные связи.

Кому доверяет Пхеньян?

Антон Дударенок, аналитик Белорусского института стратегических исследований:

"Пхеньян доверяет тем, кто может держать свое слово, может поддержать в трудную минуту. Беларусь это демонстрировала. Те заявления, которые прозвучали в ходе переговоров, говорят о том, что наши связи - это работающая многополярность. И наша сторона, и корейская сторона говорили о многополярности, о том, что мы должны объединяться для того, чтобы более эффективно противостоять новым вызовам, санкционному давлению".

Наш Президент прилетел в Пхеньян по приглашению Ким Чен Ына. Это важный момент и для дипломатических формулировок и для стратегии в развитии отношений. Белорусского лидера встречали по всем канонам протокола для визита такого уровня. Совсем недавно Ким чен Ын был переизбран на должность Генерального секретаря Трудовой партии и на верховную должность Председателя государственных дел. С чем наш Президент и поздравил политика.

В современных реалиях независимым странам необходимо более тесное взаимодействие

"В современных реалиях глобальной трансформации, когда сильными мира сего открыто игнорируются и нарушаются нормы международного права, независимым странам необходимо взаимодействовать более тесно, консолидировать усилия, направленные на защиту своего суверенитета и улучшение благосостояния наших граждан", - сказал Александр Лукашенко.

По его словам, Беларусь, как и КНДР, выступает за многополярный мир, основанный на взаимном уважении принципов равенства государств, невмешательстве во внутренние дела и учете интересов друг друга.

Глава КНДР: Мы выражаем солидарность и поддержку Беларуси

Председатель государственных дел Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ын отметил, что обе страны стремятся к строительству многополярного мира, основанного на принципах самостоятельности и справедливости, а также придерживаются схожей позиции по многим вопросам международной повестки дня. "Думаю, что это служит предпосылкой возможности дальнейшего расширения и развития двусторонних отношений в соответствии с взаимными интересами двух стран", - сказал он.

"Мы выражаем солидарность и полную поддержку в адрес Беларуси, стремящейся проводить соответствующую своей реальности самостоятельную политику, достичь мира и развития, продолжая при этом развитие отношений с традиционно дружественными странами, - подчеркнул Ким Чен Ын. - Мы выступаем против неправомерного давления на Беларусь со стороны Запада и выражаем поддержку и понимание мерам руководства Беларуси, направленным на социально-политическую стабильность, экономическое развитие".

КНДР в инфопространстве зачастую делают страной совершенно без внешних связей. Хотя, конечно, это далеко не так. В прошлом году наблюдалась активизация сотрудничества со странами региона - Лаосом, Вьетнамом, Индонезией. Швеция, Германия, Польша, Чехия, Швейцария, Великобритания имеют диппредставительства в КНДР. Страна сотрудничает с Вьетнамом, Индией, Египтом. Самый большой партнер - Китай.

КНДР ищет долгосрочных партнеров

"Сейчас у них идет активное экономическое развитие, серьезный рост ВВП. Поэтому говорить о том, что КНДР ищет партнеров для того, чтобы найти источники финансирования, скорее, они ищут партнеров для того, чтобы наладить взаимовыгодные партнерские отношения на равных условиях", - сказала эксперт центра военно-экономических исследований Института мировой военной экономики и стратегии НИУ ВШЭ Александра Зуева.

Александр Лукашенко

Эксперт считает, что визит Лукашенко в КНДР интересно рассмотреть на фоне переговоров между Республикой Беларусь и Соединенными Штатами, которые сейчас достаточно активно шли. "Дело в том, что проблема Корейского полуострова до сих пор не решена, и фактически до начала американской операции в Иране Ким Чен Ын заявлял о том, что в целом, если Соединенные Штаты не будут вести политику агрессивную по отношению к КНДР, то никто не исключает переговоров", - напомнила она.

Серьезный рост ВВП зависит от реального сектора экономики напрямую. И здесь подписанные договоры "о дружбе и сотрудничестве" лидерами, и отдельно - в разных сферах профильными руководителями - дают возможности проектами любого уровня. В медицине, промышленности, аграрном бизнесе.

Здравоохранение, образование, промышленность: общие проекты

"Мы рассматриваем такие аспекты взаимодействия, как лечебный процесс, санэпидблагополучие. Мы готовы предоставить все формы взаимодействия по лекарственному обеспечению, что является также актуальным в сфере того, что ранее уже были точки взаимодействия. Но они могут быть гораздо больше и глубже", - отметил министр здравоохранения Беларуси Александр Ходжаев.

Андрей Иванец, министр образования Беларуси

Андрей Иванец, министр образования Беларуси:

"В рамках соглашения, которое подписано между министерствами образования наших стран, предусматривается обмен и подготовка студентов, проведение стажировок профессорско-преподавательским составом. Мы сегодня видим высокий уровень образования в области естественных, точных и инженерных наук. И, безусловно, здесь нам есть чем поделиться".

Андрей Кузнецов, министр промышленности Беларуси:

"Мы обсуждали вопрос механизации сельского хозяйства, интеграции наших промышленных предприятий. За эти рабочие дни наметили все планы. Теперь ждем корейских партнеров с ответным визитом: мы покажем свои возможности, а они представят свои наработки, которые могут быть интересны нам".

Александр Воронцов, заведующий отделом Кореи и Монголии Института востоковедения Российской академии наук:

"Сельское хозяйство - приоритетное направление во внутренней политике КНДР. Там в последние годы на поток поставлено создание очень крупных овощных ферм Smart Farm, "умные фермы" с использованием современных технологий".

Белорусские продукты к Ким Чен Ыну приехали напрямую. Лидеры обменялись подарками: шоколад, белорусский зефир, черный хлеб. Зная, как руководитель КНДР относится к военной теме, не обошлось без специального презента.

Александр Лукашенко и Ким Чен Ын обменялись подарками

В честь приезда белорусского лидера был организован торжественный прием. Шоу на коньках, корейские и белорусские мелодии - отношение очень детальное. В этом тоже заложен смысл - видеть друг друга, как это есть на самом деле, а не через призму чужого мнения.

С точки зрения логистики КНДР интересна Беларуси как транзитный коридор в Азию. Общее расстояние между Минском и Пхеньяном составляет немного больше 6 тыс. км. И весь по территории дружественных нам стран.

Новый хаб в Восточной Азии

"Если мы создадим хаб в КНДР, подобный хабу, который мы пытаемся создать в Омане, это было бы неплохо. То есть мы можем заходить с двух сторон в Южную и в Юго-Восточную Азию", - считает завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина Новикова.