Кубраков: Ни одного преступления в местах проведения праздничных гуляний не допущено

8 января Президент Беларуси заслушал доклад министра внутренних дел Ивана Кубракова.

Главе государства было доложено об оперативной обстановке, которая сложилась в прошедшие праздничные дни, работе по обеспечению охраны общественного порядка при проведении массовых мероприятий, специфике преступлений и правонарушений в этот период.

Глава МВД: Оперативная обстановка в стране спокойная и находится под контролем

Оперативная обстановка в стране спокойная и находится под контролем. Об этом журналистам заявил министр внутренних дел Иван Кубраков по итогам доклада главе государства.

Иван Кубраков также рассказал об обеспечении охраны общественного порядка в местах праздничных мероприятий: "Я хочу отметить, что их прошло немало в стране: только в новогоднюю ночь более 2 тыс. праздничных мероприятий. Охрана общественного порядка обеспечена, ни одного преступления в местах проведения праздничных гуляний не допущено".

Отдельно министр внутренних дел остановился на административных правонарушениях. По его словам, ведомством, несмотря на погодные условия, были приняты все меры для обеспечения дорожной безопасности. "На сегодняшний день отмечаем снижение количества дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадали и погибли граждане. Мы начали подготовку заблаговременно", - добавил Иван Кубраков.

Вместе с тем, констатировал глава МВД, в новогодние праздники не обошлось без совершения преступлений, в том числе тяжких и особо тяжких. "С начала января совершено пять убийств. Да, это меньше, чем в прошлом году, но, к сожалению, это пять человеческих жизней", - подчеркнул Иван Кубраков. Кроме того, добавил он, гражданам было причинено 14 тяжких телесных повреждений. Также совершено семь хулиганств, связанных, как правило, с повреждением имущества.

Глава милицейского ведомства, говоря о специфике преступлений в новогодние праздники, подчеркнул, что практически все были совершены по месту жительства граждан после распития спиртных напитков.

Иван Кубраков также доложил о начавшейся проверке готовности внутренних войск и некоторых подразделений органов внутренних дел. Данные мероприятия носят плановый характер и реализуются в рамках поручений, которые прежде давались главой государства, в том числе проверяется работоспособность техники, слаженность действий личного состава.

Кубраков о проверке готовности подразделений внутренних войск

Проверка готовности, которая проводится в подразделениях внутренних войск и некоторых подразделениях органов внутренних дел, является запланированным мероприятием. Об этом журналистам заявил министр внутренних дел Иван Кубраков по итогам доклада главе государства.

Министр внутренних дел отметил, что утром 8 января поставил задачу проверить готовности подразделений внутренних войск и некоторых подразделений органов внутренних дел. "Мы проверим готовность к действиям как техники, так и личного состава", - сказал Иван Кубраков. Кроме того, отметил он, что проводится проверка спецподразделений на готовность к противодействию диверсионно-разведывательным группам.

"Никакой чрезвычайной ситуации нет, это запланированное мероприятие. Все подразделения любого силового блока должны быть в постоянной готовности. Об этом и Президент наш говорил ранее", - подчеркнул глава МВД.

Он отметил, что в настоящее время сотрудники, в том числе заместитель министра внутренних дел - командующий внутренними войсками проверяют готовность подразделений внутренних войск и органов внутренних дел. "Личный состав должен быть постоянно готов. Сегодня сотрудники органов внутренних дел в круглосуточном режиме обеспечивают безопасность наших граждан, в том числе внутренние войска", - констатировал он. По словам главы МВД, проверяется также готовность специальных подразделений внутренних войск, которые были созданы в течение двух последних лет.

"Естественно, с учетом этого проведем анализ, разбор и примем дополнительные меры", - заверил Иван Кубраков.