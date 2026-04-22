Летная подготовка и развитие туризма - Лукашенко посетил Минский аэроклуб ДОСААФ

22 апреля Президент Беларуси Александр Лукашенко посетил Минский аэроклуб ДОСААФ. Там проходит летная подготовка не только военных, но и гражданских пилотов страны. Получать соответствующее образование в Беларусь едут из других стран постсоветского пространства.

Под Минском создана уникальная учебно-тренировочная база и демонстрационный выставочный комплекс авиационной техники (это более 50 единиц самолетов и вертолетов различных типов). ДОСААФ - многопрофильное учреждение, начиная от подготовки водителей до автоспорта и судостроения. Белорусские ребята на мировых чемпионатах получают только призовые места.

Центр авиационного спорта и подготовки летчиков в Беларуси - место с огромной историей. Минский ДОСААФ гремел на весь Союз. Здесь всегда была сильная школа. Среди тех, кто в свое время получил подготовку, 17 Героев Советского Союза и 2 Героя России. У нового поколения суверенной Беларуси есть все условия, чтобы пройти обучение и стать ближе к мечте. Можно даже получить лицензию частного пилота.

В 2027 году ДОСААФ исполнится 100 лет

В 2027 году Минский ДОСААФ отметит свое столетие. В стране есть своя национальная школа подготовки гражданских пилотов, не надо ехать за таким образованием за границу, даже в Россию. Наоборот многие едут учиться в Беларусь. Глава государства посодействовал, чтобы условия были куда лучше. Наконец полностью перебазировались в Липки из Боровой.

Виктор Хренин, министр обороны Беларуси:

″Недостатков, которые достойны внимания Президента, нет, мы все решаем на своем уровне. Пилотов готовят нормально. Три года вертолетчики и два года самолетчики готовятся в аэроклубах ДОСААФ на легкомоторной технике″.

Лукашенко поручил ужесточить подготовку водителей в автошколах

Летная подготовка, парашютный, авто- и судомодельный спорт - всему этому тоже учат здесь. Те, кто хотят пройти настоящую школу жизни, уверенно чувствовать себя на дороге, заодно научиться навыкам контраварийного вождения, выбирают только ДОСААФ.

Президент обратил внимание, что нужно усиливать качество подготовки будущих водителей, ведь это в первую очередь вопрос безопасности на дорогах: "Надо ужесточать подготовку водителей. У нас кто уже только не ездит сегодня на автомобиле".

Александр Лукашенко подчеркнул, что он выступает за то, чтобы возможность пройти обучение в автошколе предоставлялась всем желающим - и мужчинам, и женщинам. Однако чтобы стать водителем, нужно обладать не только специальными навыками, но и природными данными: быть внимательным, собранным.

Президент обратил внимание, что определенные меры нужно принимать не для того, чтобы отрубить, отсеять побольше людей, а именно с акцентом на качество подготовки и проверку навыков вождения.

"Чтобы мы достойных водителей готовили, чтобы они могли на дороги выезжать на автомобиле, - сказал Президент. - Как бы они на меня сегодня ни обиделись, когда услышат этот спич. Они будут мне благодарны, потому что жить же будут".

Глава Минского аэроклуба - летчик первого класса

Люди, влюбленные в небо и авиацию, - особая каста. Глава Минского аэроклуба Николай Мочанский - летчик первого класса. На его счету более 9 тыс. часов налета. Летает он на 9 типах воздушных судов, обучает будущих военных летчиков и спортсменов.

Все экспонаты на территории Минского аэроклуба открыты для посетителей. Можно посидеть в кабине истребителя, попробовать себя в качестве пилота на авиасимуляторе. Интересно здесь не только детям, но и взрослым. Здесь же находится и первый самолет Президента Беларуси - Ту-154. На нем Александр Лукашенко летал с 1996 по 2015 годы.

Авиация - отрасль не из дешевых. Чтобы иметь такую базу, нужно хорошо зарабатывать. За экономику отвечают сами, привлекали инвесторов. Такая работа будет продолжена. Зарабатывают здесь и на активном отдыхе. Словом, это многопрофильный комплекс, который ежегодно посещают около 85 тыс. гостей. Он вносит свой вклад в развитие туризма и патриотическую работу.

Андрей Некрашевич, председатель центрального совета ДОСААФ:

″Рядом с нашим музеем мы построили парк активного отдыха ДОСААФ. Здесь мы разместили соответствующие спортивные площадки, уличные тренажеры, полосу препятствий. Также есть тир, площадки для игр (лазертак, пейнтбол, городки). Все это открыто и бесплатно″.

В музее авиации и космонавтики находятся личные вещи Юрия Гагарина

Еще одна гордость аэроклуба - музей авиации и космонавтики. Его открыли буквально полтора года назад. В павильоне ″Космос″ можно увидеть личные вещи белорусских космонавтов и Юрия Гагарина, уникальные фотографии из фондов музеев космонавтики и архивов Беларуси и России.

Наталья Гагарина, замначальника по международному сотрудничеству и связям со СМИ Минского аэроклуба имени дважды Героя СССР С. И. Грицевца:

″Все первые космонавты прошли через аэроклубы, Юрий Алексеевич Гагарин - не исключение″.

Интересная деталь из биографии Юрия Гагарина: в свое время первый космонавт занимался в Саратовском областном аэроклубе ДОСААФ СССР. Таким образом, у аэроклубов есть непосредственная связь с космонавтикой. А до полета в космос Юрий Гагарин получил специальность литейщика. Одна из моделей самолетов, отлитых им, хранится в павильоне "Космос" на базе Минского аэроклуба ДОСААФ. Об этих и других эпизодах жизни Юрия Гагарина главе государства подробно рассказала племянница космонавта.

Все больше в авиацию идет девушек. Командир авиационного отряда ОАО "Авиакомпания "Белавиа" Олег Салтовский, который также пилотирует борт № 1, представил главе государства первый выпуск пилотов гражданской авиации из 8 человек. "Успехов вам. Слушайтесь его, он в самолетах неплохо разбирается", - отметил Президент.

В республике активно развивается парашютный спорт. Свои системы отечественного производства парашютисты показали Президенту. Есть чем похвалиться и вертолетчикам. Практику курсанты Военной академии проходят на всех типах вертолетов.

Здесь еще занимаются дайвингом. Сразу после визита Президента команда поехала на соревнования во Францию. В минском ДОСААФ обучают и еще одной модной профессии. Операторы дронов уходят в рейсинг - это гонки дронов.

В завершение визита главе государства передали в подарок модель легендарного самолета Ан-2. Вручали подарок Полина Власова из команды Беларуси по парашютному спорту, которая недавно стала чемпионом на Кубке ДОСААФ СНГ, и Анна Беляева, неоднократная победительница соревнований по скоростной радиотелеграфии, чемпионка мира. "Мы гордимся, что таких воспитали", - сказал председатель ЦС ДОСААФ.

Александр Лукашенко обратил внимание, что о таких значимых достижениях белорусских спортсменов недостаточно говорится в публичном поле: "Почему-то народ об этом не знает. Надо, чтобы они больше видели".

Президент подчеркнул, что надо также больше ценить такие победы на национальном уровне и должным образом чествовать спортсменов подобных видов спорта, возможно, не таких массовых, как другие. "А то мы чемпионов мира каких-то награждаем, бегаем вокруг хоккейного "Динамо-Минск"… А настоящих чемпионок, особенно девчонок, в Год женщины… Это недоработка военных", - поставил задачу глава государства.