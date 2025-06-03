Лукашенко 4 июня проведет встречу с Си Цзиньпином

"4 июня мы встречаемся с Председателем КНР Си Цзиньпином, и один из основных вопросов - это машиностроительная отрасль и технологическая модернизация отдельных направлений промышленности в Беларуси, - сказал он. - Я это сказал потому, чтобы вы понимали - это не мне принадлежит прекрасная идея, которая очень нужна нашей экономике сегодня. Это идея Председателя КНР Си Цзиньпина, который и в Китае, как мы видим, в мире это знают, нацелен на научно-техническую, скажем даже, революцию в машиностроении".