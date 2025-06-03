3.79 BYN
3.00 BYN
3.43 BYN
Лукашенко 4 июня проведет встречу с Си Цзиньпином
Президент Беларуси Александр Лукашенко 4 июня встретится с Председателем КНР Си Цзиньпином, пишет БЕЛТА.
На встрече в Пекине с представителями китайских деловых кругов белорусский лидер назвал технологическую модернизацию в сфере промышленности одним из основных вопросов в белорусско-китайской повестке.
"4 июня мы встречаемся с Председателем КНР Си Цзиньпином, и один из основных вопросов - это машиностроительная отрасль и технологическая модернизация отдельных направлений промышленности в Беларуси, - сказал он. - Я это сказал потому, чтобы вы понимали - это не мне принадлежит прекрасная идея, которая очень нужна нашей экономике сегодня. Это идея Председателя КНР Си Цзиньпина, который и в Китае, как мы видим, в мире это знают, нацелен на научно-техническую, скажем даже, революцию в машиностроении".
Лукашенко добавил, что очень благодарен Си Цзиньпину за то, что он "подключил Беларусь к этому процессу" модернизации и создания высокого уровня производства, который в Китае набрал очень высокие темпы.