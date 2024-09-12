Лукашенко: Беларусь - клочок земли, но это не определение территориальных масштабов

Беларусь - клочок земли, но это не определение территориальных масштабов. Об этом 27 сентября на встрече со студентами инженерно-технических вузов Минска в формате "Открытый микрофон" заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

"Я часто говорю: Беларусь - клочок земли. Это не определение территориальных масштабов. Это про то, что мир огромный. И никому, кроме нас, мы не нужны. Но если посмотреть с точки зрения геополитических интересов других стран, то увидим иной образ", - сказал Президент.