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Лукашенко: Беларусь - клочок земли, но это не определение территориальных масштабов

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Лукашенко: Беларусь - клочок земли, но это не определение территориальных масштабов

Беларусь - клочок земли, но это не определение территориальных масштабов. Об этом 27 сентября на встрече со студентами инженерно-технических вузов Минска в формате "Открытый микрофон" заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает БЕЛТА.

"Я часто говорю: Беларусь - клочок земли. Это не определение территориальных масштабов. Это про то, что мир огромный. И никому, кроме нас, мы не нужны. Но если посмотреть с точки зрения геополитических интересов других стран, то увидим иной образ", - сказал Президент.

Он отметил, что одна Беларусь по территории - это шесть Бельгий, пять Голландий, более двух с половиной Австрий или Чехий. "Мы можем разместить у себя народы всей Прибалтики и Молдовы. Это примерно. И не только разместить. Можем одеть и накормить", - обратил внимание Александр Лукашенко.

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