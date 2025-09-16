3.64 BYN
Лукашенко: Беларусь всегда готова нанести неприемлемый ущерб, если кто-то ступит на нашу землю
В ходе церемонии вручения государственных наград Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь никого не стремится завоевать, но способна дать ответ любому агрессору, пишет БЕЛТА.
"Мы никому не угрожаем. Правда, Александру Григорьевичу Вольфовичу (госсекретарю Совета безопасности. - Прим. БЕЛТА) хочу сказать, что хватит нам оправдываться перед ними - воюем мы, не воюем против них… Мы сказали им один раз, и достаточно. Я думаю, они нас услышали. Все (не дураки) понимают. Сколько бы мы раз ни говорили. Мы способны дать ответ любому агрессору. Никого не стараемся завоевать, потому что не сможем завоевать. Мы это прекрасно понимаем. Вокруг нас сильные государства, что тут говорить. Но неприемлемый ущерб мы всегда готовы нанести, если кто-то ступит на нашу землю", - подчеркнул белорусский лидер.
Александр Лукашенко также высказался о проходящих белорусско-российских учениях "Запад-2025": "Учения, которые сегодня проходят на территории Беларуси, - плановые. Белорусско-российские учения. И мы отрабатываем там все. Они тоже это знают, мы это не скрываем. Начиная от стрельбы из обычного стрелкового оружия до атомных боеголовок. Опять же, мы должны уметь это делать все. В противном случае зачем оно на территории Беларуси. Но ни в коем случае не собираемся этим самым кому-то угрожать".