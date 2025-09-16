Лукашенко: Беларусь всегда готова нанести неприемлемый ущерб, если кто-то ступит на нашу землю

"Мы никому не угрожаем. Правда, Александру Григорьевичу Вольфовичу (госсекретарю Совета безопасности. - Прим. БЕЛТА) хочу сказать, что хватит нам оправдываться перед ними - воюем мы, не воюем против них… Мы сказали им один раз, и достаточно. Я думаю, они нас услышали. Все (не дураки) понимают. Сколько бы мы раз ни говорили. Мы способны дать ответ любому агрессору. Никого не стараемся завоевать, потому что не сможем завоевать. Мы это прекрасно понимаем. Вокруг нас сильные государства, что тут говорить. Но неприемлемый ущерб мы всегда готовы нанести, если кто-то ступит на нашу землю", - подчеркнул белорусский лидер.