Лукашенко: Государство будет развивать те направления, где у него есть компетенции и база

Государство будет развивать те направления, где у него есть компетенции и база. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 14 февраля во время посещения ОАО "ИНТЕГРАЛ", сообщает БЕЛТА.

Микроэлектроника - часть промышленного комплекса, подотрасль электронной отрасли. Это интегральные микросхемы (или чипы), транзисторы и диоды (иначе полупроводники). Такая продукция сегодня используется во всех областях.

В холдинге "ИНТЕГРАЛ" производится около 3,5 тыс. наименований подобной продукции.

"Мы сейчас очень много - с моей подачи, жесткого требования - говорим о дальнейшем развитии, инвестиционных программах, вложении денег и так далее. Дважды я отклонял всякие инвестиционные программы. Не скажу, что мы уже дошли до того, чего я хотел бы в этих инвестиционных программах. Многое начали, порой то, что могло подождать (оно нужно будет, но могло подождать), и надо заканчивать, иначе развалится то, что начали строить. Но с будущего года мы будем строить по инвестиционным программам только то, что нам нужно для жизни, и прежде всего производства. Есть производства - есть жизнь, нет производства - нет жизни", - подчеркнул Александр Лукашенко.

"И всегда встает вопрос: а каким же путем идти? Я исходил из жизни и потребовал: давайте будем развиваться в тех направлениях, где у нас есть компетенции и база. Вот, пожалуйста, - микроэлектроника сегодня в топе. Какой искусственный интеллект и прочее - без вас невозможно. И что, мы будем сегодня создавать ракеты космические или же будем развиваться в тех направлениях, где мы умеем что-то делать, соображаем? Поэтому я потребовал, чтобы деньги вкладывали в развитие тех компетенций, которые мы имеем", - сказал Президент.

Президент Беларуси: Необходимо как можно дальше заглядывать в будущее и вкладываться в развитие Об этом Александр Лукашенко заявил 14 февраля на совещании по вопросам развития отечественной микроэлектроники 1 час назад

Генеральный директор ОАО "ИНТЕГРАЛ" Андрей Буйневич доложил главе государства о финансово-экономическом состоянии холдинга и перспективах его развития. Президент ознакомился с выставкой выпускаемой продукции.

"Всех производственных площадей порядка 250 тыс. квадратных метров, наша территория 46 гектар. Управляющая компания здесь, имеем площадки в Молодечно, Гомеле и в Бресте и филиал в Пинске", - проинформировал Андрей Буйневич.

"Те предприятия, которые, грубо говоря, вам когда-то отчасти навесили на плечи, отчасти они нужны вам были, коль брали, работают?" - уточнил Президент.

"Эти площадки работают эффективно. Все предприятия работают с чистой прибылью, имеют программы развития и развиваются", - сказал гендиректор.

"Молодцы, что взяли заводы, которые когда-то хромали, да и у вас было не очень", - заметил глава государства.

Александр Лукашенко поинтересовался, как налажены производственные процессы в холдинге и на предприятиях в регионах.

"А без тех заводов, площадок вы могли бы обойтись?" - спросил он.

"Сегодня так выстроили кооперацию, чтобы те площадки работали на нас. Приняли все меры для того, чтобы те площадки функционировали с нами как единое целое", - пояснил Андрей Буйневич.