Президент Беларуси: Необходимо как можно дальше заглядывать в будущее и вкладываться в развитие

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Необходимо как можно дальше заглядывать в будущее и вкладываться в развитие. Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил 14 февраля на совещании по вопросам развития отечественной микроэлектроники, пишет БЕЛТА.

"Сегодня миру требуются миллиарды чипов, микросхем, транзисторов. Но и борьба за рынки идет значительная, просто серьезная. Никто просто так свою нишу никому не отдаст. Конкуренция будет только ужесточаться. Мы можем на этом рынке конкурировать. Это огромное наше достижение. Поэтому необходимо как можно дальше заглядывать в будущее и вкладываться в развитие", - подчеркнул глава государства.

Президент заметил, что в ОАО "ИНТЕГРАЛ" это делают, но хотелось бы, чтобы таких принципов придерживались на всех предприятиях. "Не будешь смотреть в будущее - жизнь твоя недолгая. Нужна постоянная опережающая модернизация предприятий, внедрение новейших технологий, инвестирование в кадры. Деньги на это мы обязаны изыскать. Государство все будет делать для того, чтобы такие деньги найти", - заявил белорусский лидер.

Александр Лукашенко поинтересовался, как ведется работа по подготовке и закреплению специалистов в отрасли, как выстроено взаимодействие с вузами, есть ли проблемы и нужна ли помощь в их решении.

Лукашенко: Государство будет развивать те направления, где у него есть компетенции и база Об этом Президент Беларуси заявил 14 февраля во время посещения ОАО "ИНТЕГРАЛ" 1 час назад

"В нашей промышленности ориентироваться надо на то, что мы будем производить сегодня с развитием на завтра. И деньги вкладывать надо в то, что мы умеем делать. И, как я говорю, два-три проекта, которые мы никогда не осуществляли. То есть надо не только развиваться вглубь, но и расширяться", - обратил внимание глава государства.

Он привел в пример строительство в Беларуси атомной электростанции. До этого в стране атомной энергетикой никогда не занимались. "Это полная новинка. И сегодня мы не просто эксплуатируем эту станцию сами, мы уже можем обойтись без привлечения кадров со стороны. А раньше, я помню, это была дикая проблема. Более того, мы уже помогаем строить атомные станции. Мы полностью можем построить атомную станцию при наличии полного комплекта со стороны, допустим, России или какой-то другой страны", - сказал Президент. - Если построим вторую станцию, то мы точно будем самостоятельно строить свои станции, без всякой помощи при комплектовании другой страной. Примерно так мы планируем".