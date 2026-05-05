Лукашенко: Идите, упирайтесь и работайте, давайте результат в тех условиях, которые складываются

Совещание с руководством Совета министров было сразу по составу заявлено и с теми, кто принимает по вопросам прямые решения, и с теми, кто эти решения реализовывает. Например, с руководителями цементных заводов одна из тем, "как реструктуризировать их долги", вызвала довольно серьезные обсуждения. Еще один вопрос, который подняли на уровне Президента 5 мая, - присоединение Оршанского мясоконсервного комбината к "Дзержинскому". Это заметное событие для сферы переработки в аграрном секторе. Поэтому в Красном зале будет и министр сельского хозяйства, и губернаторы, чьих областей касается ситуация. И последняя тема - Светлогорский целлюлозно-картонный комбинат. По нему меньше всего вопросов, но тем не менее было что обсудить.

Ситуация в цементной отрасли страны

Начнут с проекта указа, который официально звучит "О задолженности организации цементной отрасли". Красносельскстройматериалы, Кричевцементношифер и Белорусский цементный завод - три больших предприятия, которые определяли и определяют правила игры в отрасли. Градообразующие, в среднем на каждом работают около 2000 человек. В их модернизацию уже вкладывались. Именно поэтому Президент обозначит, что эту модернизацию нужно было отработать и не приходить за новыми деньгами.

А. Лукашенко: Может вы где-то и правы, но тенденция плохая

"Деньги, отсрочить, реструктуризировать, дать из бюджета, помогите… Это неправильный подход. Поэтому меня это больше всего настораживает, - сказал Александр Лукашенко. - Может быть, вы и правы (в данных конкретных случаях - прим. ред.), но тенденция плохая. А в итоге это выливается в недоплаты налогов в бюджет".

В 2013 году в отрасль вложили ни много ни мало - больше миллиарда долларов. Доложит Александр Терехов - новое лицо в замах премьер-министра, до этого руководил Минскстроем.

Вложения в модернизацию отрасли составили 1.2 млрд долларов

Александр Терехов, заместитель премьер-министра по вопросам строительства:

"1,2 млрд долларов были вложены, предприятия практически спасены были в то время. Новый уровень развития, другая совершенно технология, менее энергозатратная. Цементники за этот промежуток времени, пока работали, в бюджет перечислили более 1,5 млрд рублей - это налоговых консолидированных денежных средств".

Что из этого реальные заработки? А что хорошо, если просто выход "в ноль" - ответы на эти вопросы вызовут споры. Еще один нюанс: что с внутренним рынком цемента? Для него производят много, мало или достаточно?

Александр Терехов, заместитель премьер-министра по вопросам строительства:

"У нас сегодня внутри страны порядка 500 тыс. тонн завозного цемента. Три предприятия, которые производят по сути 5,5 млн тонн. В 2025 году принималось такое решение, что на внутренний рынок было потреблено 3,3 млн тонн, а 2,2 млн тонн было поставлено в Российскую Федерацию".

"Т. е. нам выгоднее половину у себя потребить, половину продать в Россию, а потом оттуда завести полмиллиона тонн?", - спросил Президент.

"Нам выгоднее, чтобы предприятия работали на полную загрузку. Они сегодня вышли на эту полную загрузку и производят 5,5 млн тонн цемента в год", - сказал Александр Терехов.

Василий Герасимов, председатель Комитета государственного контроля:

"Первая схема была: вывозится по цене ниже рыночной в Российскую Федерацию, российские посредники продают в России. Они зарабатывают, не цементники наши".

Поставки цемента перераспределят

Правительство и контролеры на ситуацию смотрят с разных сторон. Как итог совещания - в цементной отрасли вопрос решат перераспределением объемов экспортных и внутренних поставок. Это уже после совещания будет комментировать заместитель премьера.

Александр Терехов, заместитель премьер-министра по вопросам строительства:

"Мы на сегодняшний момент полностью закрываем весь внутренний рынок Республики Беларусь и более 2 млн тонн ежегодно поставляем на внешние рынки. Поставки на внутренний рынок будут, безусловно, наращиваться. Для этого есть все предпосылки, приняты решения по строительству, вы знаете, автомобильных дорог, в том числе в цементобетоне. Те дороги, которые были выполнены, сегодня показывают свою эффективность. И если за 2021-2025 гг. в дороги было вложено порядка 60 километров в цементобетоне, то за 2026-2030 гг. мы этот объем увеличим в 3 раза. Безусловно, это будет наш внутренний продукт. Помимо того, что сегодня цемент продается фактически на каждой заправке с весны, каждый дачник, если нужно сделать на даче в деревне, в огороде, он всегда может подъехать, купить спокойно 2-3 мешка цемента и обеспечить свою потребность".

Присоединение ОМКК к агрокомбинату "Дзержинский"

Еще один вопрос на повестке - присоединение Оршанского мясоконсервного комбината под управление агрокомбината в Дзержинске. Здесь тоже история непростая. Вообще ОМКК - одно из старейших предприятий Витебского региона. 95 лет назад они уже выпускали солидные объемы - 30 тонн мяса в смену. За последние 5 лет здесь строили новые цеха и ставили итальянские линии для детского питания. Но уже в январе этого года, когда Президент принимал с докладом гендиректора "Дзержинского" Владимира Лукьянова, стало понятно, что Оршанское предприятие не останется самостоятельным.

"Предыдущие попытки оздоровления этого убыточного комбината при участии представителей Витебского облисполкома, Оршанского райисполкома, областных объединений, занимающихся развитием предприятий АПК, результата не принесли. Нашли новую формулу. Это не вы нашли, это я договорился с руководителем "Дзержинского", что он возьмет эту зону", - отметил глава государства.

Потенциал Оршанского мясоконсервного комбината

Нужно понимать, что ОМКК - это не просто один завод, в его состав входит 6 предприятий. Когда-то замахивались и на производство халяльной продукции, очень хорошо аудитория их знает по детскому питанию. Но уже внутри агрокомбината "Дзержинский" их очевидно ждет ребрендинг.

Владимир Лукьянов, генеральный директор ОАО "Агрокомбинат Дзержинский":

"На сегодняшний день, наверное, мы одна из самых мощных государственных компаний. Наверное, в стране должна быть государственная такая компания, которая наравне с частным бизнесом делает ту работу. Хотя, если взять российский рынок, сегодня есть компании покрупнее. Наша основная задача (те задачи, которые стоят не только в Минской области, в Витебской области) - мы должны обеспечить предприятие загрузкой и получить тот финансовый результат, который мы должны получить. Обеспечить людей работой для того, чтобы достойно жить".

Господдержка Светлогорского ЦКК

Еще один комбинат, по которому тоже были вопросы, но не в негативном ключе - Светлогорский целлюлозно-картонный. Сейчас работает в полную мощность. Здесь вопрос был в том, что им нужно перечислять дополнительные деньги из-за курсовой разницы в бюджет. И вот правительство эти деньги предлагало вернуть назад на предприятие, но уже на развитие.

Виктор Каранкевич, заместитель премьер-министра Беларуси:

"У предприятия просто образовались дополнительные обязательства по уплате этих платежей в бюджет. Если бы не было положительных курсовых разниц, то предприятие, исходя из своего финансового результата, обеспечивает своевременную уплату всех налоговых платежей. Это налог на прибыль, выплату дивидендов. Как раз те суммы, о которых и велась речь, образовались в связи с получением или образованием через внереализационные доходы за счет положительных курсовых разниц дополнительной прибыли, с которой необходимо было начислить и уплатить в Фонд национального развития. Было предложено, чтобы эти денежные средства, которые будут уплачены в Фонд нацразвития, могли быть использованы и на капитальные вложения в части возврата кредитных ресурсов, которые были в свое время выделены на реализацию проекта по выпуску или производству целлюлозы в объеме 400 тыс. тонн".

Решение по этому вопросу в правительстве так и объяснят - еще доработают и положат на стол главе государства. Глобально посыл от Президента 5 мая прозвучал следующий: не имеет значения, какой формы, сферы предприятие - вопрос в управлении. Там, где "падают раньше выстрела", глава государства рекомендует все-таки проявить большую устойчивость.

Задача - дать результат

"Взял конкретный директор предприятие - иди и работай, упирайся, - сказал Президент. - Какие-то льготы, бюджет и прочее. А вы начинаете витиевато мне расписывать, как войти в положение. Вот я боюсь, что правительство может взять такой курс, если не взяло. Вот обязательно надо там кому-то помочь, списать… Может, кому-то и надо помочь, если это надо государству. Вот чтобы у нас этого не случилось".

"Поэтому я очень часто и требую заключения и Комитета госконтроля, и председателя Национального банка по тому или иному вопросу, чтобы у нас линия была одна. Потому что премьер новый, но Президент-то у нас тот же. И линию определяет Президент, надо этой линии придерживаться. А сплошь и рядом реструктуризация задолженности организаций цементной отрасли. Что значит "реструктуризация задолженности"? Я понимаю, что вы мне предлагаете, но я всегда ориентировал: надо заставлять работать руководителя. Пришел - делай", - подчеркнул белорусский лидер.

"Мы туда поставили людей. Идите, упирайтесь и работайте, давайте результат в тех условиях, которые сегодня складываются. Что значит, мы должны кому-то помогать, а кому-то нет? Все в равных условиях должны работать", - добавил Александр Лукашенко.

Темы заводов и сырьевых зон плавно перерастут в целом в вопросы о землях. В Беларуси много желающих строить, особенно если речь идет о земле под Минском. Но здесь тоже нужно видеть не только "жилые кварталы".

Обеспечить Минск яблоками

Президент на совещании обратил внимание на мелиорированные земли, которые относятся к агрокомбинату "Дзержинский", и предложил вариант, как их можно задействовать. "Красиво - я и сегодня, и вчера посмотрел. Только я думаю, что на этих землях нам лучше возделывать. Я знаю, что нам надо под Минском. Я бы сад заложил. Хороший сад, мы умеем это делать", - предложил он.

"В Молодечно этот парень (речь о руководителе крестьянского фермерского хозяйства "СПАРТАН-АГРО" - прим. ред.). Он умеет это делать. Он бы помог ему, если нужно", - добавил глава государства.

Президент также уточнил, что для закладки сада в этих местах есть и необходимые водные ресурсы: "Там речка протекает, бери воды, сколько хочешь. А для сада для полива нужна вода".

"Я бы там сад посадил. И мы бы Минск полностью яблоком обеспечили", - отметил Александр Лукашенко.