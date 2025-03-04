Лукашенко: Минская книжная выставка-ярмарка каждый год привлекает внимание тысяч людей

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Глава государства Александр Лукашенко направил приветствие участникам ХХХII Минской международной книжной выставки-ярмарки и ХI Международного симпозиума литераторов "Писатель и время", сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

"Минская выставка-ярмарка, будучи уникальным событием общественной, культурной и духовной жизни Беларуси, имеет высокий международный статус и каждый год привлекает внимание тысяч людей", - говорится в приветствии.

Президент подчеркнул, что во все времена книга была и остается главным источником знаний, частью интеллектуального наследия предков и сегодня, в век информационных технологий, способствует укреплению единства народа и служит воспитанию лучших нравственных качеств у молодежи.

Примечательно, что нынешний форум проходит в год 80-летия Великой Победы и этому событию посвящены многие мероприятия и стенды выставки, которые рассказывают о подвигах, героической борьбе и геноциде белорусского народа, отметил Глава государства.

"Убежден, традиционные встречи литераторов и любителей книги открывают новые горизонты для гуманитарного сотрудничества, сближения стран и народов", - подчеркнул белорусский лидер.