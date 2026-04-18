Лукашенко: Мы готовы к "большой сделке", но ее нужно подготовить

Президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью телеканалу RT рассказал, когда готов встретиться с Президентом США Дональдом Трампом и заключить "большую сделку".

Журналист RT обратил внимание, что ранее появлялась информация о возможном визите Александра Лукашенко в США, и уточнил, есть ли у него такие планы. Белорусский лидер отметил, что готов встретиться с главой Белого дома, когда будут урегулированы определенные вопросы.

Речь зашла и о "большой сделке", которая, по словам Президента Беларуси, обсуждается с самого начала переговоров между Минском и Вашингтоном. Однако есть определенные вопросы, которые сторонам еще предстоит урегулировать.

"Американцы должны понять (многие в Европе поняли), что санкции не сыграли своей роли. Мы приспособились, поэтому политзаключенные, санкции... Слушайте, это мелочь, - сказал Александр Лукашенко. - У нас гораздо больше вопросов, которые надо урегулировать. И это тема большой сделки. Как только мы это подготовим на низком уровне, мы готовы с Дональдом встретиться и подписать это соглашение".

Президент подчеркнул, что в этой сделке должны быть учтены интересы обеих сторон. "Я готов к этой встрече. Мы готовы к сделке, но ее нужно подготовить, чтобы там были интересы и Соединенных Штатов Америки, и Беларуси", - заявил он.

Вместе с тем, добавил Александр Лукашенко, сама встреча с Дональдом Трампом для него не является самоцелью. "Неправда, что я прямо горю желанием побывать в Соединенных Штатах Америки и просто пожать руку Дональду Трампу. Скажу откровенно, приятно было бы увидеть этого человека с глазу на глаз и пожать ему руку. Но это не самоцель, это не главное", - заверил он.

Белорусский лидер также рассказал, какой он видит свою возможную встречу с американским лидером: "Если американская сторона видит, что завтра будет встреча вассала с императором, этого не будет. Это не какая-то напыщенность, не петушиная какая-то политика. Нет, это политика реального президента, который уважает собственный народ".

Глава белорусского государства добавил, что в этом смысле его позиция отличается от позиции того же Владимира Зеленского. "Я же не Володя Зеленский, который побежит к Дональду Трампу просить деньги или оружие. Мне это надо? Надо. И деньги неплохо, и оружие неплохо. Но я же понимаю, что я в такой ситуации, которая отличается радикально от позиции Зеленского. Мне кланяться и чего-то выпрашивать не надо. Было бы неплохо, но пока обходимся и без этого", - заключил Александр Лукашенко.