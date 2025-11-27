Лукашенко: Мы являемся свидетелями тектонических сдвигов в международных отношениях

Фото: БЕЛТА news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/193386ff-ada7-4a57-817a-59f5f260713b/conversions/6409cbb4-7579-4314-9e8a-6f6e52a1b95f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/193386ff-ada7-4a57-817a-59f5f260713b/conversions/6409cbb4-7579-4314-9e8a-6f6e52a1b95f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/193386ff-ada7-4a57-817a-59f5f260713b/conversions/6409cbb4-7579-4314-9e8a-6f6e52a1b95f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/193386ff-ada7-4a57-817a-59f5f260713b/conversions/6409cbb4-7579-4314-9e8a-6f6e52a1b95f-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: БЕЛТА

Президент Беларуси Александр Лукашенко в Бишкеке на саммите Организации Договора о коллективной безопасности обратил внимание на тектонические сдвиги в международных отношениях, сообщает БЕЛТА.

"Мы являемся свидетелями тектонических сдвигов в международных отношениях", - сказал Президент.