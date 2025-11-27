3.71 BYN
Лукашенко: Мы являемся свидетелями тектонических сдвигов в международных отношениях
Автор:Редакция news.by
Президент Беларуси Александр Лукашенко в Бишкеке на саммите Организации Договора о коллективной безопасности обратил внимание на тектонические сдвиги в международных отношениях, сообщает БЕЛТА.
"Мы являемся свидетелями тектонических сдвигов в международных отношениях", - сказал Президент.
Глава государства констатировал, что многосторонние механизмы контроля над вооружениями либо полностью разрушены, либо утратили свою эффективность из-за конфронтации и отсутствия доверия.