"Тема моего интереса - искусственный интеллект и его развитие. Именно развитие. Не начало. Для нас это важно, как и для всего мира. И я вам очень благодарен за то, что вы с удовольствием согласились поделиться своими знаниями и опытом в развитии - и вашего министерства, и опытом тех специалистов, которые занимаются этой проблемой", - сказал глава государства.